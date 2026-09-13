La cicatriz que deja el peor incendio en la historia de Aragón: "Todavía oigo helicópteros en mi cabeza"

Había pasado ya el mediodía cuando el humo comenzó a ser visible. Santa María de la Peña, un pueblo perteneciente al municipio de Las Peñas de Riglos, empezó a oler a quemado. Los vecinos de núcleos cercanos, como Triste, enseguida recibieron la alerta: el cielo estaba gris y el horizonte se volvía rojo. El pasado 10 de agosto, mientras la capital del Alto Aragón celebraba su patrón y la comunidad se preparaba para un eclipse histórico, comenzó a arder una ladera a los pies del pantano de La Peña. Lo que de primeras fueron unos rastrojos quemados derivó en el peor incendio de la historia de Aragón desde que se tienen registros: 14.500 hectáreas arrasadas y 18.000 afectadas. Fueron desalojados 19 pueblos, un millar de personas en total. Perdió la vida un militar de la UME luchando contra un fuego que casi se lleva por delante los monasterios de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón. Un mes después, la vista no se acostumbra a ver teñido de negro el que hasta hace poco más de 30 días fue un paisaje verde y cubierto de una frondosa masa forestal.

«Hoy me siento un poco rara», reconoce ahora contenida una de las pocas vecinas de Triste que vive allí todo el año. En este pequeño pueblo residen apenas cuatro vecinos de forma continuada, aunque en aquellos días de hace ahora un mes sus calles rebosaban alegría ya que el 15 de agosto, para la Virgen, celebraban sus fiestas, unas fiestas que tuvieron que ser canceladas. «Se nos hace todavía muy pesado. Estoy apenada», añade. Se llama Merche Cirés y es además teniente de alcalde de Las Peñas de Riglos, el ayuntamiento que agrupa a muchos de los pueblos que sufrieron las consecuencias de las llamas que hoy protagonizan estas líneas.

«Es inevitable acordarse. Nosotros fuimos corriendo a Santa María (donde se originaron las llamas) a ayudar. El fuego esquivó el pueblo y se fue hacia el norte», recuerda Merche. Entonces, los vecinos de los pueblos a los pies del pantano de La Peña creyeron que se habían salvado y la preocupación se dirigió hacia otros núcleos como Ena, Osia y más al norte Bailo y Arbués. Algunos habitantes de Triste, Yeste y La Peña que se habían ido por los cortes de luz regresaron. Pero cuando los esfuerzos de los bomberos se centraban en evitar que el incendio arrasara con los monasterios de San Juan de la Peña, «se les escapó el fuego por los pies y, cuatro días después del inicio del incendio nos desalojaron a nosotros», recuerda Merche. «Y de manera bastante traumática porque era de madrugada», añade. Los que vivieron aquella noche aseguran que no se quitan el susto de encima. Recuerdan como un resplandor naranja brillaba al otro lado de los montes que les escoltan por el norte. «Y cada vez el cielo brillaba más».

Rubén Ruiz

«Fue muy intenso. Todavía se me pone la carne de gallina. Todavía oigo helicópteros en mi cabeza. Cuando oigo un ruido enseguida me asomo a la ventana no vaya a ser un hidroavión cargando agua en el pantano», cuenta esta vecina de Triste.

El incendio tardó once días en estar controlado. Hubo más de 1.000 efectivos trabajando para evitar lo que las fuerza de las llamas hacían inevitable. Triste y Santa María solo fueron dos de los pueblos desalojados, pero los 19 merecen una mención: Santa Cruz de la Serós, Centenero, Ena, Botaya, La Peña Estación, Yeste, Anzánigo, Osia, Bernués, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Arbués, Binacua y Atarés.

Montes calcinados a los pies de Centenero, uno de los pueblos de Las Peñas de Riglos. / RUBEN RUIZ

Las consecuencias de las llamas no solo son visibles -lo serán durante lustros- sino que todavía las padecen los habitantes de la zona. Según explica el alcalde de Las Peñas de Riglos, Juan Francisco Torralba, lo más urgente es recuperar el abastecimiento de agua. «Ese es el mayor problema ahora», asegura. En algunos pueblos ya lo han resuelto pero en otros todavía piden a sus vecinos evitar beber del grifo. Ni siquiera recomiendan lavarse los dientes. Reparten semanalmente decenas de litros de agua embotellada.

El 'progreso'

Otro problema son los caminos forestales, muchos de los cuales han quedado devastados por el paso de las máquinas y los camiones pesados. Si no se arreglan antes de que comience la época de labor, las pérdidas también llegarán a los bolsillos de los agricultores de la zona. En pueblos como Centenero, cuenta uno de sus vecinos, ya solo pueden alimentar a sus ovejas con pienso. Los pastos están carbonizados y muchos campos tuvieron que ser labrados para hacer cortafuegos y proteger los municipios. Los animales no tienen de donde comer.

«Como no se actúe pronto llegará la época de lluvias y se destrozará todo porque no quedan cunetas, ni aliviaderos ni nada. Los caminos están deshechos», explica Torralba desde Santa María, uno de los pueblos pertenecientes a Las Peñas de Riglos. Un cartel que cuelga de su ayuntamiento pide ayuda para los vecinos de la zona. Detrás, una colina negra como el carbón sirve como recordatorio permanente de lo ocurrido. «Eso es solo una ladera. Detrás hay 18.000 hectáreas», puntualiza el regidor, que recuerda el día en el que volvió a verse las caras con todos sus vecinos como un momento de «inmensa alegría». «Parecía que hacía 10 años que no nos veíamos».

El alcalde de Las Peñas de Riglos, Juan Francisco Torralba, con los montes quemados de fondo. / RUBEN RUIZ

A los pies de la campa donde se inició el fuego es muy fácil imaginarse la trayectoria que siguieron las llamas. Primero bajaron ladera abajo hasta el pantano y ahí se formó un frente que casi se lleva por delante dos viviendas, una de ellas la de Pepe Álava. «Vimos el humo y al poco saltó un fogonazo. Había unas rachas de viento tremendas. Al poco teníamos el fuego encima», recuerda. Las llamas arrasaron su jardín y el de su vecino y es en ese punto de la A-132 donde las llamas consiguieron saltar la carretera. Lo demás es historia. El fuego se abrió paso en un frondoso monte plagado de pinos y casi llega hasta Jaca.

«Nosotros queremos que se depuren responsabilidades», dice Torralba. El municipio de Las Peñas de Riglos se ha personado en la causa judicial y, antes, habían alertado del riesgo de las obras que están reformando la carretera que une sus pueblos desde hace ya dos años y que, opinan, «no se están ejecutando como debería». «Nosotros no acusamos a nadie, ni al hombre detenido. Queremos que se depuren responsabilidades –insiste–. Si ha sido solo el tío ese, pues ese. Pero habrá que ver si la empresa tiene algo que ver por los contratos que tenía (el hombre que fue detenido no tenía papeles) o si el Gobierno de Aragón tiene alguna responsabilidad por haber permitido según qué cosas», añade. Eso sí, a la hora de buscar culpables, Torralba apunta a uno bien claro: «Tenemos que hacer una reflexión profunda como sociedad. Lo que se lleva ahora mismo es comprarse un piso en Arcosur y trabajar en Amazon. Tener un rebaño de 200 ovejas y estarse debajo de una carrasca viendo como pastan no mola. Y si esto es el progreso, si el progreso es que todos nos tengamos que ir a vivir a las ciudades, estas son las consecuencias», dice señalando el bosque calcinado que desde hace un mes protagoniza el paisaje en este rincón de Aragón.

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Hasta ayer mismo, un mes y dos días después de que se declarara activo, el Gobierno de Aragón no dio por extinguido el incendio forestal de Las Peñas de Riglos. En este intervalo ha habido llantos, prisas, desalojos, un funeral, reencuentros y hasta ha dado tiempo a que crezcan algunos chitos verdes en el terreno yermo y negro, una muestra de que el terreno resurgirá. Pero si los humanos no se ocupan del mismo, la experiencia obliga a ser pesimista. Habrá que evitarlo.