Pepe, el vecino que vio el inicio del incendio Las Peñas de Riglos: "El fuego vino hacia nosotros como un frente que arrasaba con todo"

A Pepe Álava le desalojó de su casa un bombero que pasaba por allí camino al médico con su madre. Aparcó, se bajó del coche, se puso el traje que llevaba en el maletero y fue el primer agente antiicencios, 20 minutos después de la ignición, que llegó a la campa en la que se inició un fuego que acabó calcinando 14.500 hectáreas -y afectó a 18.000- de monte.

Cuando este bombero fuera de servicio se enteró de que había gente viviendo a unas pocas decenas de metros del lugar en el que se iniciaron las llamas fue corriendo a pedirles que salieran del lugar. Pepe salió de su casa y durante cuatro horas, entre las 11.30 horas y las 15.30, hasta que regresó, se temió lo peor. «No sabíamos que nos íbamos a encontrar. Mi mujer estaba muy nerviosa. Nos decían que no se habían quemado las casas pero claro que teníamos preocupación. Volver fue un alivio», explica el hombre cuando se cumple un mes exacto del fuego que casi se lleva por delante el que ahora es su hogar.

El jardín del vecino de Pepe, totalmente arrasado. / Rubén Ruiz

Y es que del incendio de Las Peñas de Riglos, además de ser el más devastador de la historia de Aragón por el número de hectáreas y haberse llevado por delante la vida de un militar de la UME, estuvo a punto de calcinar la casa de Pepe Álava y su vecino, que viven en unas casas situadas entre la carretera de Villalangua y el pantano de La Peña, justo al lao de la campa en la que se inició el incendio. «Dicen que al menos los pueblos se han salvado, que no se ha quemado ninguna propiedad. Que me pregunten a mí. Por supuesto que tiene mucho más valor todo lo que se ha quemado que esto, pero me siento invisible», explicaba este pasado jueves el vecino de Pepe, que pedía no constar con nombre.

Los dos matrimonios, vecinos, trabajan estos días para limpiar sus propiedades tras el paso de las llamas. Trabajan por intuición. Nadie les ha explicando nada. Un forestal les confirmó que tendrán que talar los pinos porque, pese a que no lucen carbonizados, están muertos. No saben si recibirán ayuda alguna por los daños sufridos. El fuego se quedó a tres metros de la casa de Pepe y ennegreció las paredes del hogar de su vecino. «No estábamos de milagro, si llegamos a estar igual no lo contamos», dice.

El primer vecino en alertar del humo

Es en este punto exacto donde el fuego, después de recorrer decenas de metros en pocos minutos desde la campa de las obras, consiguió saltar la carretera A-132. A partir de ahí las llamas no encontraron freno alguno y casi llegaron hasta la Peña Oroel. Antes de cruzar el asfalto, el incendio acumuló energía quemando un jardín en el que había una caravana –de la que solo queda el chasis-, varios cipreses, una pérgola, una casita de juegos. El aspecto del lugar ahora, 30 días después, sigue poniendo los pelos de punta.

Pepe fue de los primeros vecinos, si no el primero, en ver el humo que alertó del inicio del incendio. Desde su propiedad se ve la campa en la que se acumulan los materiales de la obra y donde las cámaras sitúan al sospechoso de haber iniciado el fuego. Queda a unas pocas decenas de metros de su jardín. «Hacía un aire brutal. El fuego vino hacia nosotros como un frente que arrasaba con todo y se quedó a escasos metros de la casa. El bombero que pasó por aquí actuó primero en la campa y luego vino aquí y le dejé unos extintores, pero hasta que no vino el helicóptero no pudieron controlarlo», cuenta.

Lugar exacto en el que el incendio saltó la carretera de Santa María de la Peña. / Rubén Ruiz

Con su casa ya a salvo, este punto del municipio cercano al casco urbano de Santa María se convirtió en un nodo logístico para los bomberos. En el embarcadero de Pepe Álava instalaron dos autobombas que servían para rellenar los camiones de los servicios de emergencias para intentar parar un fuego que parecía imparable y que lo fue durante muchos días. «Entraban por aquí, daban marcha atrás y cogían el agua del pantano», explica el hombre.

Esta es, por tanto, la zona cero del incendio más devastador de la historia reciente de Aragón. Pepe tenía aquí un embarcadero, un huerto, bicis en el jardín, un cenador... Hay zonas completamente arrasadas y otras que costará poco recuperar. Pero el susto permanece de momento, aunque tiene muy buen humor. Él casi se queda sin casa -habita en esta residencia a los pies del pantano de la Peña desde que se jubiló- pero pudo volver a las pocas horas. Ahora, vestido con un mono azul de trabajo, trata de borrar las huellas de un incendio que se inició a escasos metros de su hogar y que acabó arrasando el Prepirineo occidental.