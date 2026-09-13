Pueblo rico, pueblo pobre: Aragón tiene una brecha de 13.000 euros entre Cuarte y Caspe

La comunidad aragonesa logra disminuir la desiguldad económica a escala general, pero la brecha aparece en la lectura territorial, con grandes diferencias entre las rentas medias de los municipios que suman un censo de más de 5.000 habitantes. La localidad más rica (según los datos de la Agencia Tributaria extraídos por Fedea a cierre de 2023) de Aragón es Cuarte de Huerva, que registra una renta media de 29.598 euros. No hay que irse demasiado lejos para hallar un ejemplo de esa brecha económica, pues en La Almunia la renta media cae hasta los 17.084 euros, aunque el vagón de cola lo lidera Caspe, cuyos declarantes ingresan, de media, 16.540 euros.

La fotografía es exactamente la misma a la de 2019, cuando el pueblo más rico de Aragón ya era Cuarte de Huerva, que ya había adelantado a Andorra justo un año antes del cierre de la central térmica que mantuvo durante décadas a la localidad en lo más alto del podio.

De hecho, es bastante llamativo que la renta media en la villa minera se haya mantenido prácticamente inalterable desde el año 2004, cuando era la más rica de Aragón con unos ingresos anuales de 23.831 euros de media. En las dos décadas que han transcurrido desde entonces, la inflación acumulada alcanza el 53,3%. Y en Zaragoza, donde vive en torno a la mitad de Aragón, los ingresos declarados han subido de media un 16,16% entre 2004 y 2023, hasta alcanzar los 25.818 euros.

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Además de Cuarte, otro municipio en el que sus vecinos han prosperado es La Muela, que ya es el segundo más rico de Aragón con una renta media de 26.737 euros. Antes de la pandemia ocupaba el decimosegundo lugar en la lista de los municipios más ricos de Aragón.