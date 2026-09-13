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El refugio de Mario Casas está en un pequeño pueblo del Pirineo: un antiguo monasterio del siglo XVII y un casco antiguo de origen medieval

La comunidad aragonesa se reafirma como un plató natural de primer nivel para grandes producciones cinematográficas, atrayendo a figuras como el actor gallego

El refugio de Mario Casas está en un pequeño pueblo del Pirineo.

El refugio de Mario Casas está en un pequeño pueblo del Pirineo. / SERVICIO ESPECIAL

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Vanesa Lacambra

Aragón es una de las comunidades autónomas más visitadas por muchas celebridades españolas que eligen el territorio aragonés para disfrutar de sus vacaciones o de la espectacularidad de sus paisajes. La inigualable belleza de los pueblos de montaña de la comunidad es capaz de llamar la atención a personalidades de ámbitos profesionales completamente opuestos.

La región cuenta con algunas de las localidades más bonitas de España, entre las que se encuentran Aínsa, Albarracín, Sos del Rey Católico, Valderrobres o Calaceite. Uno de los actores con mayor reconocimiento y trayectoria del panorama nacional mantiene un fuerte vínculo con Aragón. El nombre detrás de todo esto, no es otro que Mario Casas.

Mario Casas

Mario Casas / SERVICIO ESPECIAL

Cuatro semanas alojado en el Pirineo

Hace más de una década, el gallego estuvo rodando la película 'Bajo la piel del lobo' durante cuatro semanas en varios enclaves del Pirineo. El largometraje fue dirigida por Samu Fuentes, cuya historia narra el choque entre la naturaleza y la civilización a través de la vida de un trampero, el personaje encarnado por Mario Casas. Además, buena parte del filme audiovisual se rodó en núcleos cercanos como Muro de Bellós, en el término de Puértolas y el valle de Bielsa, una zona de alto valor paisajístico y cultural dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El actor gallego, durante el rodaje, estuvo alojándose en el Hotel Monasterio de Boltaña, inaugurado en 2005. Este complejo hotelero se ha consolidado como uno de los referentes turísticos del Sobrarbe, comarca pirenaica que combina tradición, historia y naturaleza en estado puro. Ubicado en la calle Latorrecilla número 2, es un antiguo Monasterio del siglo XVII, completamente renovado, que cuenta con 96 habitaciones y 40 villas con vistas hacia los Pirineos y al río Ara.

Exterior del Monasterio de Boltaña

Exterior del Monasterio de Boltaña / HOTEL MONASTERIO DE BOLTAÑA

Otros atractivos del hotel son, la capilla del siglo XVII con capacidad para 220 invitados, el gimnasio, el taller especializado de bicicletas, cuatro salones con capacidad para 360 personas, completamente equipados y, sobre todo, un spa de 1.100 metros cuadrados.

Unos paisajes que recuerdan a los Andes argentinos

En un reportaje para Guía Repsol, al ser preguntado por la belleza natural del Pirineo confesó que la gente les preguntó repetidamente sobre la ubicación del rodaje: ¿Pero esto lo habéis rodado en España o en Canadá y los Andes argentinos? "Cuando les dijimos que había sido en Huesca, alucinaban", relataba el actor.

El pueblo de Boltaña destaca por haber mantenido intacta una arquitectura tradicional en su casco antiguo de origen medieval. La colegiata de San Pedro, de estilo gótico y construida en el siglo XIV sobre una pequeña iglesia románica, es el monumento más destacado de todo el municipio. Además, en la parte más alta del pueblo todavía quedan restos del castillo del siglo XI y de su recinto amurallado. También, su cercanía con encalves como Aínsa o Torla-Ordesa le convierten en un atractivo turístico para muchos.

Colegiata de Boltaña

Colegiata de Boltaña / Jorge Fuembuena / Turismo de Aragón

No ha sido su único rodaje en los Pirineos

Boltaña no ha sido el único rincón de Aragón que ha visitado Mario Casas a lo largo de su trayectoria profesional. El actor grabó las escenas de montaña de la película 'Palmeras en la nieve' en diversos puntos del Pirineo oscense como Bielsa y Benasque.

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Mario Casas en la provincia de Huesca durante la grabación de Palmeras en la Nieve

Mario Casas en la provincia de Huesca durante la grabación de Palmeras en la Nieve / HUESCA LA MAGIA

Cabe recordar que este largometraje está basado en la novela homónima de Luz Gabás y fue un éxito de crítica y público.

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