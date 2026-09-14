Ángel Ramos, el nuevo 'cazainversiones' de Azcón: "Tenemos conversaciones con empresas de defensa y el sector farmacéutico para que se instalen en Aragón"

Ángel Ramos Laguna (Zaragoza, 1995) afronta con 31 años una de las responsabilidades económicas de mayor proyección del Gobierno de Aragón. Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y con un doble máster en Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra, trabajó entre 2020 y 2023 como abogado especializado en operaciones corporativas en Cuatrecasas.

Ese año se incorporó como asesor al gabinete de Jorge Azcón, con quien ha trabajado estrechamente durante los últimos tres años. Ahora toma el relevo de Marta Ríos al frente de la dirección creada para captar grandes inversiones empresariales. Su principal reto, asegura, no será solo atraer nuevos proyectos, sino conseguir que los 90.000 millones anunciados en los últimos años «aterricen» en Aragón.

¿Cuáles son sus objetivos para los próximos años?

Básicamente, seguir captando inversiones para la comunidad autónoma y, algo también muy importante, conseguir consolidar y aterrizar los 90.000 millones de euros anunciados durante la legislatura anterior.

¿Se marca alguna cifra?

Somos ambiciosos, pero no nos marcamos una cantidad a priori.

Procede de la abogacía de los negocios, ¿qué puede aportar esa experiencia a esta dirección?

He trabajado mano a mano con grandes empresas multinacionales y fondos de inversión que querían invertir en España. Ese aprendizaje y esa experiencia previa son muy útiles para ayudarles ahora desde la óptica de la Administración pública.

¿Va a cambiar la forma de negociar con las empresas?

Mi intención es continuar la grandísima labor realizada por mi predecesora, Marta Ríos. Esta dirección fue una decisión del presidente Azcón hace tres años y se ha demostrado un completo éxito.

Llevaba tres años como asesor de Azcón. ¿Qué le pidió el presidente cuando le propuso asumir esta responsabilidad?

Trabajo duro, responsabilidad y trabajar por los aragoneses.

Centros de datos y automoción han sido los grandes ejes. ¿Hay que abrirse a nuevos sectores?

Queremos seguir profundizando en los sectores estratégicos, pero también abrir nuevas líneas de negocio en la defensa o la farmacéutica. Son dos sectores pujantes que ofrecen oportunidades y en los que tenemos conversaciones abiertas.

Ha señalado la defensa y el sector farmacéutico, ¿hay ya proyectos concretos?

Son dos sectores pujantes que ofrecen oportunidades y en los que tenemos conversaciones abiertas. En defensa tenemos una oportunidad única para aprovechar el tejido industrial aragonés, que es uno de los más competitivos de Europa, y unirlo al auge de la defensa y la seguridad. Y además de ello atraer a grandes empresas de este sector.

¿Cuántas inversiones tienen ahora mismo entre manos?

Tenemos conversaciones constantes con multitud de empresas. Hay proyectos en un estado muy incipiente y otros más avanzados, pero por razones de confidencialidad no puedo dar más detalle. Podemos hablar de entre cinco y diez proyectos en los que trabajamos.

¿Cuál es ahora mismo el principal obstáculo para la captación de las inversiones empresariales?

El principal condicionante en estos momentos es la insuficiente capacidad de la red eléctrica. Hasta que el Gobierno central, a través de Red Eléctrica, no incremente la inversión y, por tanto, aumente esa capacidad, tenemos un cuello de botella. Eso a pesar de que en Aragón generamos el doble de la electricidad que consumimos, por lo que tenemos un margen muy amplio para aumentar el consumo y traducirlo en atracción de empresas, creación de prosperidad y mejora del estado del bienestar.

¿Esa falta de capacidad eléctrica pone en riesgo alguno de los proyectos anunciados?

Vamos a trabajar para que no sea así y seguiremos demandando al Gobierno central que incremente sustancialmente las infraestructuras eléctricas. Pero es cierto que hoy no todos los proyectos tienen conexión a la red, algunos necesitan que se satisfagan sus necesidades energéticas para poder avanzar.

Hay otro posible obstáculo en el proyecto de real decreto que pretende regular los centros de datos. ¿Le preocupa?

Mucho, tanto a nivel de España como especialmente de Aragón. El borrador contiene condiciones de imposible cumplimiento y consideramos que tendría un impacto muy negativo. Esperamos que el Gobierno escuche a la patronal, a las empresas y a las comunidades autónomas en nuestras alegaciones e introduzca cambios en el texto. De aprobarse como está, sería muy preocupante.

Por otra parte, crece el malestar de algunos ayuntamientos hacia los PIGA. ¿Dónde está el límite de esta herramienta?

Es cierto que algunos ayuntamientos están mostrando reparos y lo respetamos porque están en su pleno derecho. Pero la gran mayoría diría que están encantados con esta figura y con la capacidad de atraer inversiones a su territorio. El PIGA se ha convertido en una herramienta administrativa muy útil para atraer inversiones. La prueba son esos 90.000 millones captados en tres años.

Los ayuntamientos se quejan de que pierden ingresos y autonomía municipal. ¿Hay margen para el entendimiento?

Siempre fomentamos los acuerdos entre las empresas y los ayuntamientos donde se instalan. Es muy positivo buscar el acuerdo en beneficio de municipios y ciudadanos.

Uno de los objetivos es convertir Aragón en un auténtico hub tecnológico al calor de los centros de datos. ¿Qué falta para lograrlo?

Creo que ya lo estamos consiguiendo. La prueba es que Aragón es la comunidad autónoma en la que más crece el empleo tecnológico de toda España. Es cierto que los centros de datos todavía están en un estado muy incipiente, pero estamos convencidos de que conforme se materialicen estas inversiones se desarrollará un verdadero ecosistema tecnológico que beneficiará a todo el territorio y a toda la sociedad.

En automoción se están produciendo grandes movimientos sobre todo por parte de inversores de China. ¿Hay margen para más implantaciones?

Sin duda. No discriminamos a los inversores por países y estamos encantados de que llegue inversión china al calor de la gigafactoría de baterías y de la fábrica de coches. China se ha convertido en un aliado fundamental de Aragón

¿Se plantean viajar a China para seguir buscando inversiones?

Sí. Queremos plantear un viaje a China en los próximos meses para conocer más en profundidad la industria del automóvil, pero también otros sectores que puedan ser atractivos para la comunidad. No hay una fecha concreta, pero la intención es que participe el presidente Azcón.