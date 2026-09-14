Aragón fija un techo de gasto récord de 8.398 millones para elaborar los Presupuestos de 2027

El Gobierno de Aragón ha aprobado este lunes en un Consejo de Gobierno extraordinario el límite máximo de gasto no financiero para 2027, que asciende a 8.398,1 millones de euros, la cifra más elevada de la historia de la comunidad autónoma y un 11,6% superior al límite vigente, fijado en 2024 y prorrogado durante los ejercicios 2025 y 2026.

El incremento alcanza los 874,6 millones de euros, lo que permitirá afrontar la elaboración de las próximas cuentas autonómicas con una mayor capacidad de gasto para atender las prioridades de la comunidad autónoma.

El límite de gasto se ha calculado a partir de una previsión de ingresos no financieros de 8.039,9 millones de euros. De ellos, 6.016,8 millones proceden del sistema de financiación autonómica y 715,9 millones corresponden a tributos propios y cedidos de la comunidad autónoma. El resto procede de fondos finalistas, enajenaciones reales, tasas y otros ingresos.

A esa previsión de ingresos se añaden 57,9 millones de euros asociados a la tasa de referencia de déficit del 0,1% del PIB y 300,4 millones correspondientes a los ajustes de contabilidad nacional, hasta situar el límite máximo de gasto no financiero en los 8.398,1 millones de euros.

El acuerdo se adopta en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución económica internacional, el sistema de financiación autonómica y la futura aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que las cuentas se elaborarán bajo criterios de prudencia y responsabilidad fiscal.

La aprobación del techo de gasto constituye un nuevo paso en el proceso de elaboración de las cuentas y precede a la remisión a las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2027.

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Con este acuerdo, el Gobierno de Aragón avanza en la elaboración de los Presupuestos de 2027, que serán remitidos posteriormente a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.