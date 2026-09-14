Educación refuerza la plantilla del Ana María Navales para salvar el programa bilingüe

En plena vuelta al cole, el colegio público Ana María Navales, en el zaragozano barrio de Arcosur, avisó: la falta de docentes ponía en riesgo el programa bilingüe del centro. Una advertencia que ha hecho mover ficha al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que pondrá remedio para que llegue más personal al centro y evitar así que el programa BRIT se vea alterado.

El Consejo Escolar del CPI Ana María Navales denunció, a través de un comunicado, la situación en la que se encuentra el centro, en pleno crecimiento, con más matrículas y unidades, y sin el personal docente suficiente para poder llevar a la práctica el programa de bilingüismo. Alertan de que la plantilla está "excesivamente ajustada", por lo que solicitaron recursos adicionales mediante la figura del "cupo congelado".

Dicho y hecho. Según informan desde el Departamento que dirige Carmen Susín, y de acuerdo con el criterio de Inspección —con el que coincide la Dirección General de Personal—, se les va a dar un cupo para que lo repartan como consideren y cubran así las necesidades de inglés y de infantil. También se está valorando otra de las solicitudes: la necesidad de una dotación adicional de Pedagogía Terapéutica (PT) para responder a necesidades específicas de apoyo educativo que requieren una atención adecuada. A este respecto, según explican desde Educación, se está pendiente del informe de Inspección, junto con las peticiones en ese ámbito de más centros.

En su comunicado, el Consejo Escolar explicaba que el centro había tenido que realizar un ajuste máximo de los recursos disponibles, con docentes que deben asumir dobles e incluso triples perfiles y horarios configurados con un margen mínimo para poder garantizar la atención ordinaria, y subrayaba que no está planteando una petición de mejora accesoria, "sino la necesidad de adecuar los recursos humanos a la dimensión y características actuales del centro".