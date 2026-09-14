El Gobierno de Aragón permitirá pagar con bizum todos los impuestos esta legislatura

El Gobierno de Aragón prevé habilitar en esta legislatura el pago de tributos con bizum. Es una de las novedades que ha anticipado el director general de Tributos del Ejecutivo aragonés, Francisco Pozuelo, en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido para explicar las líneas maestras de la legislatura.

Además, ha concretado que los próximos Presupuestos de 2027 incluirán el primer paquete de rebaja fiscal pactado por el Partido Popular y Vox en su acuerdo de gobierno del pasado 22 de abril y que recupera medidas que ya se anunciaron en anteriores ocasiones, tanto en el primer pacto de gobierno, como en el Debate del Estado de la Comunidad del pasado año por parte del presidente Azcón.

Sin entrar en grandes detalles, ante las preguntas de la oposición, Pozuelo ha cifrado el primer impacto de la reforma fiscal en unos 70 millones de euros anuales, y ha avanzando la incorporación de novedades tecnológicas en la gestión de los tributos autonómicos, tanto a través de la IA como de la implementación de distintos servicios, como el pago por bizum, que se prevé implantar esta legislatura.

Si los presupuestos de 2027 salen adelante, según las estimaciones del director general de Tributos, la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones para el grupo 2 (descendientes y adoptados de 21 años y más, ascendientes y adoptantes, y cónyuges) tendrá un impacto recaudatorio de 40 millones al año. Por otro lado, la bajada anual del 0,25% en el IRPF para rentas de menos de 52.000 euros supondrá una merma para las arcas públicas, ha dicho el director general, de otros 30 millones de euros anuales. En total, se perderá esa recaudación de 70 millones anuales, aunque las previsiones del Ejecutivo aragonés son que la buena marcha de la economía aragonesa supla esa pérdida con el incremento de recaudación en otras figuras tributarias.

Francisco Pozuelo, director general de Tributos del Gobierno de Aragón, en su comparecencia en las Cortes de este lunes. / Cortes de Aragón

Digitalización y pago por bizum

Pozuelo ha asegurado que "a lo largo de la legislatura" se quiere lograr que "todas las figuras tributarias se puedan pagar además de por medios habituales de entidades bancarias o tarjeta de crédito, por bizum". Es un objetivo en el que la consejería de Hacienda lleva un tiempo trabajando, en línea con los esfuerzos por digitalizar la atención al ciudadano a la par que se mantiene la asistencia presencial.

En ese ánimo de agilizar la atención al ciudadano, Pozuelo ha avanzado que "se está trabajando en que se pueda solicitar de forma telemática los aplazamientos y fraccionamientos de pago de tributos", así como la posibilidad de domiciliar algunos impuestos.

Por otro lado, el Departamento de Hacienda sigue explorando las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial. Según ha explicado Pozuelo, una de ellas se centrará en el ámbito de la inspección tributaria. "Para 2027, la inspección se centraá en las grandes operaciones inmobiliarias y las transmisiones mortis causa o donaciones de grandes patrimonios", ha dicho Pozuelo. Y ha añadido que, fuera de esas grandes inspecciones, la IA, "con las debidas garantías, va a jugar un papel fundamental y analizará las escrituras que remiten los notarios para el tratamiento informático de lo que se documenta".

Durante su intervención, el responsable de Tributos ha detallado que en julio la Dirección General pasó de seis a siete servicios tras crearse "un nuevo servicio de atención al contribuyente" como "consecuencia de la importancia que se quiere dar a esta función administrativa a lo largo de esta legislatura". "Esta atención se va a realizar a través de todos los canales que sean posibles, desde los más avanzados, como la plataforma Clara (un asistente virtual), hasta los más tradicionales, como es la atención presencial que se va a desarrollar principalmente a través de las oficinas provinciales".

El portavoz del PSOE en Hacienda, Óscar Galeano, interpela al director general de Tributos, Francisco Pozuelo. / Cortes de Aragón

Además, Pozuelo ha explicado que se van a "ordenar" las tasas existentes, con la eliminación de algunas de ellas "por hacer referencia a trámites ya inexistentes" y con los cambios de precio en otros casos. Pozuelo espera, según ha dicho, poder elevar "pronto" la propuesta al Consejo de Gobierno para que se apruebe como proyecto de ley y se remita a las Cortes.

El PSOE denuncia que vuelven "a la casilla de salida"

El portavoz socialista de Hacienda, Óscar Galeano, ha denunciado que "estas líneas generales son las mismas que se establecieron en 2023" porque "se ha perdido acción política durante tres años y hemos vuelto a la casilla de salida", ha denunciado. De igual forma, ha preguntado a Pozuelo si "los habitantes de los municipios van a poder elegir o se van a ver obligados a acudir a la vía telemática".

La portavoz de CHA, Verónica Villagrasa, ha defendido que la Dirección General "tiene una posición relevante en la Administración porque se encarga de gestionar las herramientas fundamentales para contribuir a un equilibrio territorial en la comunidad". La portavoz de IU, Marta Abengochea, ha señalado que para su agrupación parlamentaria "lo que más mejora la vida de la gente es una política tributaria justa", y para ello "es necesario que sepamos la ideología que hay detrás de la política fiscal". "El techo de gasto en Aragón nunca ha sido tan alto, pero seguimos sometidos a una ley de estabilidad presupuestaria que constriñe", ha lamentado.

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Desde el PP, la diputada Lorena Tabanera ha destacado "la mejora a la atención ciudadana, la racionalización en la prestación de los servicios públicos y rebajar la carga fiscal de los ciudadanos" y Lorena García (Vox) ha recordado que el acuerdo de gobierno "establece una reducción del IRPF del 0,25% a partir de 2027 en los cuatro primeros tramos" y que abogan por "una rebaja de tasas y precios públicos" y "una fiscalidad diferenciada para el medio rural como medida de cohesión territorial".