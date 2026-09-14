Informe de comedores escolares: hay alumnos de Aragón en riesgo de pobreza que inician el curso sin beca de comedor

Con la tradicional vuelta al cole de septiembre lo que también regresa es el comedor escolar, un servicio esencial para la conciliación de las familias pero que se vuelve todavía más importante cuando el menor está en un núcleo vulnerable. Sin embargo, esta ayuda no llega a todos porque, según un informe de la oenegé Educo publicado hace unos días con datos de 2025, en Aragón casi uno de cada cuatro menores está en riesgo de pobreza o exclusión social (una tasa del 24,8%) y solo el 6,6% del alumnado recibe ayuda de comedor.

Teniendo en cuenta el informe, la situación aragonesa es mejor que la media española en lo referente a pobreza infantil, pero peor en cobertura de ayudas. En España, el 33,8% de los menores se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y el 15,30% del alumnado recibe becas de comedor. A escala nacional, Educo estima que el 54,7% del alumnado vulnerable, unos 1,2 millones de estudiantes, queda fuera de estas ayudas.

En el caso de Aragón, la diferencia entre ambas cifras es de 18,17 puntos porcentuales y pone de manifiesto una de las brechas que la organización denuncia en su análisis: las ayudas para costear el comedor alcanzan a una proporción de estudiantes muy inferior al peso de la pobreza infantil. De acuerdo con los datos del gráfico del informe, solo presentan tasas inferiores a Aragón en cuanto a pobreza infantil País Vasco (19%), Galicia (20,4%), Cantabria (20,8%) y Baleares (23%). Aragón sería, por tanto, la quinta más baja de los territorios representados. Está también ligeramente mejor que Madrid (25, %) y bastante por debajo de comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha (43,4%), Murcia (44,6%) o Melilla (60,2%).

Mientras Aragón se podría decir que es una de las comunidades con menor tasa de pobreza infantil, las becas de comedor llegar a muy pocos alumnos. Según Educo, la ayuda llega al 6,6% y la media española es del 15,30%. De hecho, Aragón se encuentra entre los territorios con menor proporción de alumnado becado. Entre los que tienen dato disponible, presentan porcentajes inferiores Extremadura (0,58%), Murcia (2,29%) y Melilla (2,79%). Después aparece Aragón, con ese 6,6%.

11,8 millones para becas de comedor este curso en Aragón

Pilar Orenes, directora general de Educo, indicó durante la presentación del informe que la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es la etapa que presenta más dificultades de acceso a este servicio porque la mayoría de los menores vulnerables que no reciben estas ayudas estudian en este ciclo.

Sin embargo, este dato no se puede extrapolar a Aragón porque en la comunidad las becas de comedor escolar del Gobierno autonómico están destinadas exclusivamente a alumnado de Educación Infantil (3er curso del 1er ciclo y 2do ciclo), Educación Primaria y Educación Especial, por lo que no se conceden para Secundaria -sí se conceden en la ESO las becas de material curricular-. Por este motivo, en el informe de Educo el porcentaje de acceso al comedor en Aragón en Secundaria roza el 0%. Y luego están las excepciones, con comunidades que sí financian: País Vasco alcanza el 23,12% y Galicia el 12,51%.

Una monitora sirve la comida a un alumno, en una imagen de archivo. / EDUCO

Para el presente curso, el Gobierno de Aragón ha dotado a las becas de comedor de 11,8 millones de euros, por lo que más de 11.500 alumnos aragoneses se podrán beneficiar de las ayudas. La cuantía individualizada de la beca para un curso completo es de 860 euros –86 euros mensuales– y cubre tanto el servicio de comida como los gastos relacionados con los monitores; en centros sin comedor, el importe es de 720 euros al no estar incluidos los monitores.

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Además, esta beca se consolida para el período estival no lectivo (los periodos de vacaciones) mediante una ayuda adicional de 180 euros para los meses de verano, vinculada preferentemente a programas de apertura de centros estos meses, como Abierto por vacaciones. El requisito económico principal es que la renta familiar del año 2025 no supere dos veces el IPREM, limitada en 14.400 euros anuales.