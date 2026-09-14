Microsoft y Merlin presentan sus propias alegaciones a la criba del Gobierno a los centros de datos

El gigante tecnológico Microsoft y la socimi española Merlin Properties, ambas con planes milmillonarios para construir centros de datos en Aragón, presentaron sus propias alegaciones al proyecto de real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cribar el despliegue de los centros de datos. Las dos firmas han confirmado a este diario que presentaron sus propias propuestas para la reformulación del texto, más allá de las enviadas por la patronal del sector, Spain DC, que junto a Gobierno autonómicos y asociaciones ambientalistas han enviado más de 600 alegaciones al buzón del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Fuentes oficiales de Microsoft indican que la multinacional envió comentarios al borrador de real decreto y se manifiestan "encantados de seguir contribuyendo y participando en el debate abierto sobre la regulación de los centros de datos", mientras que desde Merlin Properties apuntan que han presentado "en los plazos establecidos las alegaciones a la propuesta de real decreto que hemos considerado pertinentes y ahora estamos a la espera de conocer cómo evoluciona la propuesta”. Por su parte, Amazon Web Services, el promotor de la mayor inversión en infraestructura tecnológica en Aragón, y también en España y en el sur de Europa, ni confirma, ni desmiente que haya ido por su cuenta. Tampoco han informado sobre sus posiciones el resto de promotores tecnológicos que buscan instalarse en Aragón.

No es baladí esta decisión, dado que el Gobierno central aprobará una exigente normativa más pronto que tarde. Y aunque el Ejecutivo, en el decreto final, optara por suavizar los requisitos, su mensaje es claro: no hay sitio en España para todos los centros de datos proyectados. La clave está en qué proyectos podrán adaptarse a la nueva realidad, momento en el que deberán reconfigurar su ingeniería, con los consecuentes daños económicos para iniciativas ya maduras. Por eso es significativo que varios de los promotores hayan ido por libre para exigir que el decreto se adapte a sus necesidades.

La tijera elegida por el Gobierno para hacer la criba es el acceso a la energía. La red eléctrica no tiene cabida para todos los proyectos, pero el Gobierno quiere tener la potestad de tumbar centros de datos aunque tengan concedido el acceso a la energía. Por ejemplo, en Aragón, Blackstone tiene garantizados 650 megavatios (MW) de acceso en posición para grandes consumidores, al igual que Merlin cuenta con 227 MW de unos permisos que le compró a Forestalia. Sin embargo, Microsoft no cuenta con ningún acceso al sistema de Red Eléctrica garantizado, ya que todas sus peticiones (para un proyecto de 1.222 MW de energía estimados) están en subestaciones que han ido a concurso.

Las citadas fuentes de Microsoft también señalan que el gigante tecnológico "comparte el objetivo de impulsar un desarrollo ordenado, sostenible y responsable de las infraestructuras digitales", y del mismo modo manifiestan "la importancia de avanzar de forma equilibrada en materia de eficiencia energética, gestión responsable de los recursos, resiliencia y soberanía digital". "La sostenibilidad es un elemento central de nuestra estrategia global de centros de datos. Desde hace años trabajamos para construir y operar infraestructuras cada vez más eficientes en términos energéticos e hídricos y aumentar el uso de energías libres de carbono. De hecho, nuestros compromisos ambientales incluyen ser una compañía negativa en carbono, positiva en agua y cero residuos para 2030", indican desde la compañía.