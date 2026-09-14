Política educativa
La ministra de Educación convoca este viernes a las comunidades tras el fiasco del informe PISA
Los alumnos aragoneses de 15 años obtuvieron en 2025 los peores resultados de los últimos diez años en Ciencia, Lectura y Matemáticas
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes retoma el viernes la conferencia sectorial que fue suspendida en julio tras la ausencia de las comunidades del PP con el objetivo de distribuir ayudas a la FP y tratar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, aunque los malos resultados del informe PISA 2025 estarán como telón de fondo. En ellos, los alumnos aragoneses de 15 años obtuvieron en 2025 los peores resultados de los últimos diez años en Matemáticas, Lectura y Ciencias.
Tanto la ministra de Educación, Milagros Tolón, como el secretario de Estado, Abelardo de la Rosa, han mostrado su compromiso de analizar la caída histórica del rendimiento de los estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y lectura, así como la diferencia de puntuaciones que han reflejado algunas unas comunidades autónomas donde los datos han sido mejores, superiores incluso a la media de la OCDE.
"Habrá que ver qué ha ocurrido en las diferentes comunidades para reforzar", ha dicho recientemente Tolón después de que PISA señalara que Madrid, Castilla y León, Asturias y Cantabria han obtenido mejores puntuaciones.
No obstante, Educación insiste en que la caída del rendimiento ha sido generalizada en todos los países analizados y comunidades con más bajo rendimiento también han sabido resistir mejor que otras.
Las regiones gobernadas por el PP insisten en achacar la caída de los conocimientos a la aplicación de la ley educativa, Lomloe, que entró en vigor precisamente en 2022.
Por otra parte, en el orden del día de la conferencia sectorial de Educación está la distribución de cerca de 31,2 millones de euros para el impulso y la calidad de la Formación Profesional y también esta previsto informar sobre la reforma legislativa que prepara el Ejecutivo para bajar las ratios en el primer ciclo de 0 a 3 años.
El Programa de Educación Inclusiva al que el Gobierno destinará 28,7 millones también estará sobre la mesa.
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