Navarra despeja las dudas sobre el final de los peajes en la AP-68 a partir del 11 de noviembre: cuánto costará el trayecto de Zaragoza a Bilbao

Solo faltan 57 días para que la AP-68 levante todas las barreras y finalice el peaje que obligaba a pagar más de 40 euros en el trayecto entre Zaragoza y Bilbao. El final de la concesión con Avasa toca a su fin y ya está definido qué ocurrirá con cada uno de los tramos que, con la conclusión de la misma, pasará a manos de diferentes administraciones. Solo faltaba por despejar la incógnita de lo que haría el Gobierno Foral de Navarra pero esa duda ya está disipada para los conductores.

Los primeros en anunciar que mantendrían el pago por el uso de la autopista fueron las dos provincias del País Vasco por las que discurre esta vía de alta capacidad que hasta ahora dirigía el Ministerio de Transportes y que a partir de noviembre pasará a manos de los gobiernos provinciales de Vizcaya y Álava. Ambos mantendrán el cobro, ya sin barreras fijas que obliguen a detenerse y a un coste inferior que hasta ahora. El primero con una rebaja del 20% sobre el coste actual para sus 24 kilómetros de recorrido y el segundo, del 70%, teniendo 55 por su territorio.

Solo faltaba por decidir qué haría el Gobierno Foral de Navarra, que hace meses dejó entrever la posibilidad de seguir los pasos de Vizcaya y Álava pero finalmente ha decidido que siga siendo gratuita para los coches que circulen por sus casi 40 kilómetros pertenecientes a la AP-68. Lo anunció la semana pasada el Departamento de Cohesión Territorial, con unas declaraciones que primero provocaron la confusión tras las palabras de su titular, el consejero Óscar Chivite, sobre qué vehículos pagarían y cuáles no, y después aclaró que los turismos no tendrán que pagar.

Hace unos meses estudió la posibilidad de mantener el cobro, implantando el mismo sistema de peajes sin barreras, llamado 'free flow' por el que han apostado los gobiernos de Vizcaya y Álava que ya se aplica en alguna carretera del País Vasco y en Europa. Se analizaron todas las posibilidades y finalmente la decisión es que se sume a la decisión adoptada por el propio ministerio para los tramos que afectan a La Rioja y Aragón. Se dejará de pagar desde el primer día que acabe la concesión en noviembre.

Casi 80 kilómetros de pago

Con todo, los casi 300 kilómetros de autopista que tiene la AP-68 ha definido el coste que tendrá a partir del 11 de noviembre viajar desde Zaragoza a Bilbao, casi 80 de ellos serán de pago y el resto, los que atraviesan Navarra, La Rioja y Aragón, más de 200 kilómetros, serán gratuitos en el momento inicial en el que se libere del peaje con el final de la concesión con Avasa, del grupo Abertis.

Así, dos serán los subtramos en los que los conductores deberán pagar: por un lado estarán los kilómetros que atraviesan la provincia de Vizcaya, entre las localidades de Orozko y Bilbao, por los que ahora habrá que pagar 4,20 euros, y ahora salen por 6,85 euros, mientras que por los tramos de la provincia alavesa habrá que abonar 3,35 euros tras aplicar la rebaja del 70% anunciado por los responsables de su gestión a partir del 11 de noviembre.

En resumen, los conductores que circulen por la AP-68 en un viaje entre Zaragoza y Bilbao desde esa fecha, lo podrán hacer a coste cero desde la capital aragonesa hasta la entrada en la provincia de Álava, y desde allí hasta la capital vizcaína le saldrá por 7,55 euros el peaje. Se cumplen así los pronósticos y la ansiada gratuidad no llegará al completo en el recorrido íntegro, pero al menos se consigue una rebaja de más del 80% sobre los más de 40 euros que de momento hay que seguir pagando por el trayecto completo.