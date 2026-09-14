El órgano consultivo del Gobierno de Aragón advierte de que el impacto de los centros de datos depende de su valor añadido

El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) considera que el despliegue de centros de datos puede actuar como motor de transformación y diversificación de la economía regional, pero advierte de que el volumen de inversión, por sí solo, no garantiza un efecto tractor sostenido. El impacto real dependerá de la capacidad de estas infraestructuras para generar actividad de mayor valor añadido y de la calidad de los proyectos, pero especialmente de la capacidad de las empresas locales para incorporarse de forma creciente a sus cadenas de suministro y servicios y reforzar así el tejido productivo de la comunidad.

Así lo concluye el estudio específico elaborado por el órgano consultivo del Ejecutivo autonómico para analizar el impacto socioeconómico de estas infraestructuras digitales. El informe estima que, por cada millón de euros de inversión en centros de datos contratado directamente a empresas aragonesas, se generarían alrededor de 1,35 millones de actividad económica total. El documento fue aprobado de forma unánime por el pleno del CESA, en el que están representadas las organizaciones empresariales (CEOEy Cepyma) y sindicales (UGT y CCOO) y el Gobierno de Aragón.

La inversión total podría alcanzar un máximo de 47.530 millones de euros si se ejecutara el 100% de lo anunciado, según el estudio previo de la Fundación Basilio Paraíso, si bien, tras aplicar criterios más prudentes, la estimación se sitúa en 36.839 millones. El propio CESA advierte de que las inversiones anunciadas no siempre están acompañadas de compromisos firmes de ejecución. Además, el análisis recoge únicamente la información publicada hasta el 31 de octubre de 2025, por lo que las cifras no incorporan proyectos conocidos o modificados con posterioridad, como la segunda ampliación anunciada por Amazon Web Services (AWS) y el presentado por Merlin Properties.

Efecto puntual o transformación profunda

Sobre esa base, se estima un valor añadido bruto (VAB) directo de entre 7.900 y 10.800 millones de euros durante la construcción y una aportación anual al PIB de entre 687 y 982 millones durante la operación. El impacto económico total, incluyendo los efectos indirectos e inducidos, podría situarse entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales durante la próxima década, equivalente aproximadamente al 10% del PIB anual de Aragón.

Pero el propio CESA pone el foco sobre quién ejecutará esos contratos y qué capacidades quedarán en Aragón, factores de los que dependerá el verdadero impacto de los proyectos. En los primeros años, es probable que los contratos de mayor volumen recaigan en grandes operadores especializados con presencia nacional o internacional. El reto será que, progresivamente, ganen peso las pymes y los proveedores regionales. El informe advierte de que este proceso no será automático y requerirá "políticas activas de acompañamiento y fortalecimiento" de capacidades.

El CESA considera necesario medir no solo cuántas empresas participan, sino también su posición en la cadena de valor, su capacidad tecnológica, su grado de especialización y su potencial para diversificar su actividad más allá del sector de los centros de datos. Ahí se encuentra, según el informe, la diferencia entre "un efecto puntual de oportunidad y «una transformación estructural más profunda".

Los autores del estudio consideran que el despliegue de este sector puede impulsar actividades de mayor valor añadido vinculadas a las TIC, la ciberseguridad, el software, la ingeniería avanzada, las energías renovables, la eficiencia energética o la sostenibilidad. Un ecosistema empresarial diversificado en torno a estas actividades podría generar un efecto tractor más estable y resiliente.

Para ello, plantean reforzar la cooperación entre Administración, empresas y universidades, así como la formación y la transferencia de conocimiento. El objetivo es que la implantación de estas infraestructuras contribuya a crear capacidades que permanezcan en Aragón y no se limite a generar actividad vinculada a la fase de construcción.

En sus recomendaciones, el CESA plantea que este despliegue debe acompañarse de una estrategia activa para maximizar sus beneficios y limitar sus costes. Para ello, aboga por reforzar la participación de empresas y pymes aragonesas en las cadenas de suministro, adaptar la formación a los perfiles que demandará el sector y prestar especial atención al consumo de energía y agua y a los efectos territoriales.

El informe también llama a vigilar los posibles "efectos de concentración sectorial o geográfica" y a evaluar el impacto real a medida que los proyectos se ejecuten. En definitiva, el CESA concluye que el impacto no debe medirse únicamente por el volumen de inversión anunciado, sino por cuánto valor, conocimiento, tejido empresarial y empleo cualificado son capaces de generar los centros de datos en Aragón.