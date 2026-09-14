La panadería de Aragón que elabora el segundo mejor pan de España: "Una hogaza de corteza gruesa y crujiente y miga alveolada"
Tolosana ha conquistado la Estrella de Plata del certamen 50 Panader@s TOP de España 2026
Tolosana conquista la Estrella de Plata del certamen 50 Panader@s TOP de España 2026 y sitúa a Aragón en la cima de la panadería artesana nacional, consolidándose así entre las mejores panaderías de España. El Pan Almud, una hogaza que la firma elabora desde hace 20 años, ha sido el gran protagonista de este triunfo. Tolosana es también la creadora de la Trenza de Almudévar® convertida en uno de los grandes referentes de la repostería aragonesa dentro y fuera de la comunidad.
La panadería aragonesa ha alcanzado el segundo puesto después de competir los días 13 y 14 de septiembre en el Bilbao Global Bakery Forum frente a los otros dos establecimientos mejor valorados del país, procedentes de Galicia y Murcia. Los tres finalistas han tenido que reproducir sus panes en un mismo obrador, en directo y bajo la supervisión del jurado, para decidir la concesión de las Estrellas de Oro, Plata y Bronce de la Panadería Española.
El Pan Almud, el pan estrella de Tolosana
El Pan Almud es una hogaza de corteza gruesa y crujiente y miga alveolada, húmeda y brillante. Su elaboración combina un 20 % de masa madre, un 80 % de hidratación y 18 horas de fermentación antes de su cocción sobre solera de piedra. El resultado es un pan de aroma intenso, sabor ligeramente ácido y una personalidad muy reconocible.
Tolosana lleva dos décadas elaborando este pan, convertido en una de las referencias principales de sus tiendas. Su receta refleja una forma de entender el oficio basada en el tiempo, el respeto por las fermentaciones y el cuidado de cada fase del proceso. La Barra Tolosana era la segunda pieza presentada al concurso. Una pieza elaborada con biga, un prefermento de 24 horas, con masa madre y formada totalmente a mano. El resultado es una barra de corteza fina y crujiente, miga ligera y jugosa y un intenso sabor a buen pan. Esta pieza se lanzará en tiendas en enero de 2027.
“Este reconocimiento supone una enorme alegría para toda la familia y para el equipo de Tolosana. El Pan Almud lleva 20 años acompañando a nuestros clientes y este premio confirma que seguir apostando por el oficio, el tiempo y la calidad merece la pena. También es una forma de llevar el nombre de Almudévar y de Aragón a lo más alto de la panadería española”, ha señalado Jesús Tolosana.
Más de 300 profesionales de toda España
El certamen 50 Panader@s TOP de España 2026, organizado por las plataformas Panàtics y Pan de Calidad, ha reunido a más de 300 profesionales. La competición se ha desarrollado mediante ocho convocatorias itinerantes celebradas entre abril y julio en diferentes puntos del territorio nacional.
Cada participante ha presentado dos hogazas tradicionales y dos barras españolas. En el caso de Tolosana, la hogaza elegida ha sido el Pan Almud. Las piezas se han sometido a una evaluación a ciegas en la que un jurado técnico ha analizado criterios como la corteza, la miga, el volumen, el aroma, el sabor y la calidad general.
El proceso también ha incluido visitas a los establecimientos para comprobar la calidad del producto y su comercialización. Todas las puntuaciones se han conservado en sobres sellados y se han abierto ante notario para determinar los 50 establecimientos incluidos en el ranking y los tres aspirantes a la gran final. La consecución de la Estrella de Plata supone un nuevo reconocimiento para una empresa familiar.
Un nuevo reconocimiento
A lo largo de los años, Tolosana ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos:
- 2025 2º Mejor bombón España
- 2025 Mejor Palmera Mantequilla España
- 2024 Top 50 Panaderos España
- 2024 Mejor Pasta de Té Aragón
- 2022 Ganador Primer Concurso Mejor Bombón de Aragón
- 2022 Ganador Primer Concurso Mejor tableta de Chocolate de Aragón
- 2009 Premio Especial Alimentos de Aragón
Su producto más conocido es la Trenza de Almudévar®, creada en 1981 y convertida en uno de los grandes referentes de la repostería aragonesa y también, a nivel nacional. Su elaboración artesanal, con masa madre y largas fermentaciones, mantiene la receta y el proceso desarrollados por la familia Tolosana hace más de cuatro décadas.
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