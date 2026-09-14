Tirón de orejas por la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones: llegan "tarde" y con "poca concreción"

La Cámara de Cuentas de Aragón ha presentado su informe de fiscalización a las Zonas de Bajas Emisiones que debían crearse en virtud de la normativa vigente. Sin embargo, el retraso en su implantación y la "falta de concreción" de las medidas adoptadas para su puesta en marcha hacen que la fiscalización de la Cámara no haya podido "evaluar su eficacia y eficiencia".

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús María Royo, ha presentado el informe este lunes en las Cortes de Aragón, donde ha recordado, tal y como recoge el informe, que los municipios "no las han puesto en funcionamiento en plazo". Según recuerda el documento, en Aragón debían implementarse en las ciudades de más de 50.000 habitantes, esto es, Zaragoza y Huesca. En concreto, se analizaba el grado de cumplimiento de la normativa vigente, el diseño y desarrollo de las ZBE, su potencial eficacia para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire y la gestión de los recursos públicos empleados.

El periodo que analizaba el ente fiscalizador abarcaba desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2025, por lo que su análisis se ha visto más que limitado ante el retraso de la puesta en marcha de unas Zonas de Bajas Emisiones que han sido el caballo de batalla de Vox en los ayuntamientos para condicionar su apoyo a presupuestos u ordenanzas.

"También ha habido una dificultad generalizada en pasar de la planificación al cumplimiento efectivo, la experiencia comparada muestra que el principal reto no ha sido únicamente aprobar una ordenanza, sino conseguir que sea una medida plenamente operativa, proporcionada y comprensible y evaluable", ha asegurado Royo.

El presidente de la Cámara de Cuentas ha realzado que "Aragón es la tercera comunidad autónoma en haber elaborado el informe de fiscalización, por detrás de la Comunidad Valenciana y Asturias". Y ha señalado la "gran litigiosidad y problemas formales en la aprobación de las ordenanzas" y ha asegurado que hay "una debilidad en los sistemas de evaluación ambiental porque faltan indicadores suficientemente definidos".

Además, ha señalado que el informe pone de manifiesto la importancia de "mejorar la participación ciudadana" y que las Zonas de Bajas Emisiones "deben integrarse en los planes de movilidad urbana y sostenible", ha concluido.

Además, ha intervenido en la Ponencia Antonio Cendoya, consejero de la Cámara de Cuentas, quien ha reconocido que "únicamente el 20% del parque flotante de vehículos de Zaragoza quedaría fuera de la zona de bajas emisiones".

El presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo, y el consejero Antonio Cendoya, hoy en las Cortes. / Cortes de Aragón

Lo que dice el informe

El trabajo se ha realizado en el marco de una fiscalización coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos (OCEX). Su objetivo ha sido analizar cómo los municipios aragoneses de población superior a 50.000 habitantes (20.000 si superan los valores límites de los contaminantes ambientales) implantaban la ZBE. En concreto, se ha analizado el grado de cumplimiento de la normativa vigente, el diseño y desarrollo de las ZBE, su potencial eficacia para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire y la gestión de los recursos públicos empleados. El periodo que se fiscaliza abarca desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2025.

Ninguno de los municipios analizados supera actualmente los valores límite de contaminantes, razón por la que únicamente están obligados al establecimiento de las ZBE los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, conforme al 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

El informe destaca que los Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca no implantaron la Zona de Bajas Emisiones antes de 2023, como exigía la Ley 7/2021.

A 31 de marzo de 2025, el documento de fiscalización constata que Zaragoza disponía de proyecto y normativa aprobados. Huesca se encontraba en un estado avanzado de tramitación y Teruel no está legalmente obligada a implantar una ZBE. A fecha de cierre de la fiscalización, ninguna de las Zonas de Bajas Emisiones se encontraba todavía en funcionamiento, por lo que no ha sido posible evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas ni verificar si los procedimientos de control permiten alcanzar los objetivos de mejora de la calidad del aire.

El informe detecta áreas de mejora en el diseño y planificación de la ZBE al "carecer de evaluación previa completa, establecer objetivos poco concretos o un ámbito de aplicación reducido en cuanto a extensión y población".

En lo relativo al seguimiento, es necesario desarrollar indicadores suficientemente definidos y cuantificables, así como de implantar sistemas claros de monitorización y control que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

No se cuantifica el impacto económico de la ZBE

El informe afea que no se cuantifica correctamente el impacto económico de la implantación de la ZBE, no se valoran los beneficios esperados y se presta poca atención al impacto sobre los colectivos más vulnerables. Los tres municipios analizados han desarrollado actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible, como proyectos de peatonalización, bicicleta, transporte eléctrico o puntos de recarga, financiados en buena medida con fondos europeos.

Zaragoza es el municipio que concentra un mayor número de iniciativas, entre las que destaca la electrificación del transporte público, aunque algunas actuaciones permanecían sin ejecutar o estaban parcialmente ejecutadas a fecha de cierre del informe. Huesca presenta un bajo grado de ejecución en determinadas medidas clave, mientras que Teruel registra un grado de ejecución medio.

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Finalmente, la Cámara de Cuentas recomienda establecer procedimientos claros para el seguimiento de las medidas previstas, identificar a los responsables de su ejecución y control y avanzar en la monitorización de los indicadores establecidos.