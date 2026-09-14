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Vuelven los cortes de tráfico por obras en la carretera donde se originó el incendio de Las Peñas de Riglos

Las afecciones se prolongarán desde las 9.00 horas de este lunes hasta el mes de octubre

Corte en la carretera autonómica A-132, este verano, antes del incendio.

Corte en la carretera autonómica A-132, este verano, antes del incendio. / Pablo Ibáñez

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Los cortes al tráfico en la carretera autonómica A-132, donde se originó el incendio de Las Peñas de Riglos y cuyas causas aún se investigan (con un sospechoso que llegó a entrar en prisión de forma provisional), se retoman a partir de este lunes, tal y como indica el calendario de cortes que acordaron el Gobierno de Aragón, la DPH, los alcaldes de la zona y el sector turístico a finales de julio, poco antes del inicio de unas llamas que no se dieron por extinguidas hasta este sábado.

En ese sentido, los trabajos prosegurián por el viaducto número 11, situado entre el Puerto de Santa Bárbara y Villalangua, y se prolongarán desde las 9.00 horas de este lunes hasta las 00.00 horas del próximo 30 de septiembre. Es decir, dos semanas y media de afecciones al tráfico.

El acuerdo establece que los siguientes cortes totales se consensuarán y planificarán antes del 1 de marzo para evitar que las principales actuaciones coincidan con el inicio de la temporada alta turística. En ese periodo está prevista la intervención en los viaductos 1 y 2, situados junto al embalse de La Peña. Será un corte muy largo, por lo que se ha pedido un paso alternativo para los vecinos.

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Rubén Ruiz

Comisión de seguimiento

Además, se ha acordado la creación de una comisión de seguimiento de las obras de la A-132, que permitirá al territorio disponer de información actualizada sobre los trabajos y participar en la planificación de los próximos cortes de la carretera.

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Entre los acuerdos alcanzados figura que toda la información relacionada con cortes, incidencias y planificación de la carretera será comunicada exclusivamente por la Administración y no por la empresa concesionaria. Mientras, el Gobierno de Aragón asumirá la supervisión directa de la seguridad vial y del cumplimiento de las condiciones de la obra por parte de la empresa adjudicataria. Y, en caso de utilizarse la A-1205 como vía alternativa durante los cortes, quedará restringida al tráfico local y ligero, prohibiéndose el paso de vehículos pesados.

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