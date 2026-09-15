Los agricultores de Aragón alertan de que el precio del gasóleo profesional repercutirá en los consumidores y pone "en riesgo" la viabilidad de las explotaciones

Los agricultores aragoneses han alertado este martes del impacto del precio del carburante en sus producciones y han avisado de una futura repercusión en los bolsillos de los consumidores. Tanto UAGA, a través de COAG, como Asaja, las dos organizaciones profesionales mayoritarias en la comunidad autónoma, han compartido sendos comunicados poco después de conocerse el nuevo incremento del IPC, que crece de nuevo por el aumento del precio del combustible. Y a unos días de que se acaben las reducciones a los profesionales que han contenido un poco ese crecimiento de precios.

UAGA, en un comunicado dirigido desde la asociación nacional COAG, recuerda que el gasóleo agrario ha alcanzado "un nuevo máximo" y se ha situado en 1,405 euros por litro, según los datos facilitados por el propio Ministerio de Agricultura. "El precio es un 45,6% superior al de la semana del 23 de febrero, antes del conflicto en Oriente Medio, cuando se situaba en 0,96 euros/litro", aseveran desde la organización agraria, que confirma que ya ha solicitado una reunión con el ministerio para abordar la situación.

Según la asociación, el impacto es "especialmente grave" en aquellas explotaciones que tienen que usar de manera más intensiva tractores y otras maquinarias para sacar adelante el trabajo. "Llenar un depósito de tractor de 300 litros cuesta hoy 421,50 euros, frente a los 289,50 euros del 23 de febrero. Es decir, 132 euros más por depósito, un incremento del 45,6%", aseguran en UAGA, donde señalan que la ayuda extraordinaria que sigue vigente genera, pese a todo, un sobrecoste de más de 42 céntimos por litro en el bolsillo del agricultor.

COAG recuerda que las medidas de apoyo vigentes vencen el 30 de septiembre y que, a día de hoy, no existe una norma de prórroga publicada. Si no se adoptan nuevas medidas, desde el 1 de octubre el desembolso en el surtidor aumentará 9,2 céntimos por litro y dejará de devengarse la ayuda.

“No podemos permitir que las ayudas desaparezcan justo cuando más se necesitan: en plena vendimia, y en las puertas de dos grandes campañas como la recolección de aceituna y siembra de cereal. El Gobierno debe prorrogar las medidas antes de que termine el mes”, subrayan desde la organización agraria. Entre las medidas que proponen destacan "la prórroga inmediata de la ayuda al gasóleo agrario y la fiscalidad mínima", la elevación del tope de 0,20 euros el litro o la aplicación de nuevas subvenciones en el momento del suministro.

Asaja alerta del "riesgo de viabilidad" de las explotaciones

La segunda organización profesional del campo aragonés, Asaja, también ha lanzado "una voz de alerta" por "el fuerte incremento de los precios de los carburantes". En la asociación aseveran que el aumento de los costes "está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas".

"Desde Asaja Aragón exigimos a las administraciones una vigilancia efectiva de la formación de los precios y una explicación sobre la rapidez con la que las subidas del crudo llegan al surtidor", reflexionan en la asociación, desde donde atacan a los impuestos, ya que "una parte muy importante del precio que se paga en el surtidor" corresponde a las tasas. Según Asaja, el coste "siempre termina soportándolo toda la cadena", en un aviso para "transportistas, agricultores, ganaderos y consumidores".

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La organización reclama que "producir alimentos en España siga siendo viable" y adelanta que los profesionales del campo "no pueden seguir absorbiendo nuevas subidas de costes". Desde Asaja reclaman "una reducción inmediata de la fiscalidad de los carburantes de uso profesional y la activación de medidas de compensación para agricultores y ganaderos".