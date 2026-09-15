Amazon descarta suspender las obras de sus centros de datos, pero pide al Gobierno que tenga en cuenta al alumno que "ha hecho los deberes en verano"

Amazon Web Services no paralizará las obras para construir centros de datos en Aragón que tiene en marcha por la nueva propuesta regulatoria del Gobierno central, todavía en fase inicial. Sin embargo, el gigante tecnológico cree que el alumno que ha hecho "los deberes durante el verano" debería ser tenido "en cuenta cuando llega septiembre", una forma muy políticamente correcta de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que la criba que plantea sobre el sector de los centros de datos en España debe tener en cuenta a los "proyectos maduros" que ya cumplen con "altos estándares" en materia de sostenibilidad energética e hídrica y soberanía digital.

Así lo ha afirmado el responsable de Relaciones Institucionales de AWS en España y Portugal, David Blázquez, una compañía que proyecta una inversión de 33.700 millones de euros en Aragón, en el evento Tech4water que ha organizado el gigante tecnológico este martes en el espacio Aura de Zaragoza. "Nuestra apuesta por España es total. No tememos a los estándares de sostenibilidad, ya que operamos a los niveles más altos desde que empezamos nuestras operaciones en 2022", ha referido Blázquez a preguntas de los medios de comunicación. "A nosotros lo que más nos ocupa es que los elementos sobre los que hemos estado trabajando durante muchos años se pongan en valor. Si te has hecho los deberes durante los meses de verano, estos deberían ser tenidos en cuenta cuando llega septiembre", ha explicado el portavoz de la compañía.

El responsable de AWS ha apuntado que "tiene sentido" la intención del Gobierno central de poner orden en el sector de las infraestructuras digitales en España, aunque ha indicado que "hay elementos que se pueden pulir" en el real decreto que preparan los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transición Digital, que propone en su versión inicial obligar a un consumo renovable del 80% con parques que entren en funcionamiento hasta 18 meses antes que el centro de datos, correlación horaria entre el consumo y la generación y fuertes restricciones en cuanto a soberanía digital.

El responsable de la multinacional ha confirmado, en este sentido, que AWS ha presentado sus propias alegaciones a la redacción de la norma, algo que ya confirmaron Microsoft y Merlin Properties, añadiendo sus propuestas particulares a las que presentó la patronal Spain DC. "Nos parece que somos una voz en el sector que tiene cosas que decir en la propuesta. Creemos que la normativa debe tener en cuenta los proyectos más avanzados", ha indicado Blázquez, añadiendo que Amazon (tanto su división logística como la tecnológica) es el primer comprador corporativo de energía verde en España.

De hecho, del aluvión de proyectos de centros de datos que se han anunciado en Aragón, solo AWS tiene tres complejos en operación, en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca. Preguntado por si el real decreto, tal y como está planteado, podría obligar a la suspensión de la actividad, el responsable de la multinacional ha apuntado que la firma "siempre cumplimos con la regulación vigente, por eso podemos operar en España". También ha descartado paralizar las obras de sus proyectos de ampliación y consolidación, dado que, por el momento, la norma es una propuesta,