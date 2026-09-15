AWS sufragará la renovación de 25 kilómetros del Canal Imperial para evitar fugas de agua

El gigante tecnológico Amazon Web Services sufragará una inversión de 3,7 millones de euros para construir tuberías e instalar sistemas inteligentes en un tramo de 25 kilómetros del Canal Imperial de Aragón por el que el agua discurre hoy en día por acequias de riego a cielo abierto, lo que permitirá reducir pérdidas de agua por evaporación y fugas. El objetivo es "ahorrar más de mil millones de litros de agua" al finalizar este año, una cifra que se incrementará hasta los 10.000 millones de litros una vez que el proyecto esté completado en 2030, según ha explicado el director de Operaciones de Centros de Datos de AWS en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Paul Meaney, en un foro organizado este martes por AWS en el espacio Aura de Zaragoza, al que ha asistido el presidente del Gobierno de Aragón, alcaldes, regantes y otros responsables de la gestión de uno de los recursos naturales más preciados en la comunidad.

Según han explicado los portavoces de la multinacional, el proyecto permitirá reponer "con creces" el agua que consume la operativa de Amazon. La iniciativa Contempla la instalación de sensores en el terreno para medir la humedad del suelo, utilizará imágenes por satélite para determinar con precisión cuánta agua necesitan los cultivos, creará un gemelo digital (réplica virtual) de todo el sistema hídrico para que los gestores puedan supervisar todo en tiempo real desde una pantalla, y desarrollará tecnología inteligente que prediga los mejores momentos y cantidades de riego.

Se trata del sexto proyecto de ahorro hídrico promovido por AWS, que se ha comprometido a financiar distintas iniciativas para compensar el agua que consumen sus centros de datos, una cifra que debe interpretarse en el marco de los consumidores industriales. Los proyectos de AWS suman algo más de 21 millones de euros de inversión en distintas iniciativas de tecnificación de regadíos, reparación de fugas, reutilización de aguas de riego o contención de inundaciones en Zaragoza, Pina de Ebro, Villanueva de Gállego o Huesca.

¿Cuánto agua consume Amazon?

El objetivo de AWS es compensar el agua que consumen sus centros de datos y contribuir a reponer un mayor volumen del que demanda su infraestructura. Así que la cuestión radica en conocer cuánto agua consumen los centros de datos de Amazon en Aragón. Según ha explicado el responsable de Relaciones Institucionales de AWS en España y Portugal, David Blázquez, la infraestructura de la multinacional consumió 68 millones de litros en 2025, relativos a la operación de los tres centros de datos en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca.

La citada cifra responde, no obstante, a la primera fase de su proyecto, que tiene en explotación desde hace cuatro años, ya que está promoviendo una importante expansión que comporta elevar su inversión hasta los 33.700 millones de euros. Según la documentación que consta en el PIGA, los consumos hídricos proyectan un incremento global hasta los 809 millones de litros cuando el proyecto esté a pleno rendimiento, dentro de diez años, lo que equivale a 0,8 hectómetros cúbicos, la medida más habitual para un consumidor industrial. Es una cifra algo menor que el consumo que tiene autorizado la fábrica de Stellantis en Figueruelas, por ejemplo, y muy alejado de los grandes consumidores hídricos de la comunidad, como las fábricas de papel, que se van por encima de los 20 hectómetros cúbicos.

Entre otras cuestiones, el nuevo proyecto de Amazon ofrecerá talleres de formación práctica a 21 comunidades de regantes locales, alcanzando a cerca de 10.000 agricultores que gestionan 24.000 hectáreas, lo que representa el 89% de toda la superficie regada por este canal. En colaboración con la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón, y con el apoyo técnico del socio tecnológico Agrow Analytics, este nuevo proyecto hídrico tiene como objetivo sustituir 25 kilómetros de acequias de riego a cielo abierto por tuberías cerradas, reduciendo así las pérdidas de agua por evaporación y fugas.

"Estoy muy orgulloso de poder decir que en Aragón ya devolvemos más agua de la que utilizamos en nuestros centros de datos locales. Detrás de este hito hay un equipo extraordinario que trabaja e innova cada día para hacer nuestras instalaciones más eficientes", afirma Paul Meaney, director de Operaciones de Centros de Datos de AWS en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). "Nuestro compromiso no se detiene en nuestras instalaciones. Los proyectos hídricos que apoyamos en Aragón están ayudando a agricultores, ayuntamientos y comunidades a ahorrar agua en toda la región", concluye Meaney.