Azcón carga contra la criba del Gobierno: "La factura de la luz sube por el apagón, no por los centros de datos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado un foro de Amazon Web Services en Zaragoza para cargar contra el proyecto de real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer criba en el despliegue del sector. "Dicen que ese real decreto está pensado para que la factura de la energía no suba. La realidad es que el precio de la electricidad está subiendo por la falta de inversiones de Red Eléctrica", ha dicho Azcón, subrayando que el apagón ha hecho que se consuma "mucho más gas" para estabilizar el sistema.

"Tenemos el agua, la energía y ahora vamos a ser los aragoneses los que vamos a tener que frenar 50.000 millones d euros de inversión para que la factura no crezca lo que dicen que crece", ha expresado el presidente aragonés, cuyo Ejecutivo ha presentado alegaciones al borrador eleborado por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital al entender que sus requisitos son imposibles de cumplir para cualquiera de los centros de datos proyectados en Aragón.

Azcón ha asegurado que el crecimiento económico "es posible defendiendo la sostenibilidad". "La tecnología es una solución. Esto es posible y además es absolutamente beneficioso", ha dicho el presidente aragonés.

La propuesta normativa del Gobierno central, que se ha abierto a suavizar las exigencias para buscar un texto "más equilibrado" junto a las empresas, es especialmente exigente en materia de uso de energías renovables (los centros de datos deben consumir en un 80% energía verde y demostrar correlación horaria entre generación y demanda) y soberanía digital (los datos de los españoles no podrán salir de Europa).