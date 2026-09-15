CEOE Aragón entrega los Premios Empresa de Aragón 2026 en una gran gala con más de 300 invitados

CEOE Aragón ha entregado este martes los Premios Empresa de Aragón 2026 en una gala celebrada en la sede de Caja Rural de Aragón que ha reunido a más de 300 invitados y ha reconocido a siete empresas. Grupo Vitalia ha recibido el Premio Especial del Jurado; Limpiezas El Torico, el galardón en la categoría PYME; María Isabel Bellostas, en la de autónoma; Tereos, en la de gran empresa; Podoactiva, en la categoría Proyección de Aragón; BSH Electrodomésticos España, en Innovación y Tecnología, y ANAGAN, en Contribución al Medio Rural.

El acto ha estado encabezado por el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas. Los premios han puesto el foco en el papel de autónomos y empresas en la generación de riqueza y empleo y en la vertebración del territorio.

En su discurso, Tesier ha defendido que detrás del denominado "milagro aragonés" no existe el milagro, sino "trabajo", "rasmia", perseverancia, capacidad de sacrificio y colaboración entre empresas, trabajadores, administraciones y agentes sociales. El presidente de CEOE Aragón ha destacado además la fortaleza actual de la economía aragonesa, con un crecimiento interanual del PIB del 2,1% en el segundo trimestre de 2026 y un nuevo máximo histórico de ocupación.

El presidente de la patronal ha advertido, no obstante, de los retos que afronta el tejido empresarial, entre ellos la inteligencia artificial, la transición energética, la volatilidad de los precios, las tensiones geopolíticas, la falta de talento y la competencia internacional.

En este contexto, Tesier ha criticado la "hiperregulación" y la proliferación de normas que, a su juicio, complican la actividad empresarial, retrasan inversiones y generan inseguridad y por eso ha reclamado avanzar "con decisión" en la simplificación administrativa porque "cada trámite innecesario, cada duplicidad y cada retraso supone tiempo y costes para las empresas".

También ha defendido un marco estable y previsible para los proyectos industriales, tecnológicos y energéticos y ha reclamado infraestructuras acordes con las necesidades de la comunidad, con especial referencia al Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Asimismo, ha situado el talento y el absentismo entre las preocupaciones que requieren soluciones mediante formación, corresponsabilidad y diálogo.

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Tesier ha cerrado su intervención reivindicando la fortaleza del tejido empresarial aragonés y su capacidad para convertir las dificultades en oportunidades: "Aragón tiene empresas excelentes. Tiene orgullo de pertenencia. Tiene talento. Tiene una posición geográfica privilegiada. Tiene capacidad industrial, suelo, energía, conocimiento y un modelo de diálogo social que debemos cuidar".