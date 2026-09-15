La doble cara del aeropuerto de Zaragoza: vuelve a pinchar en viajeros pero se dispara en mercancías

El aeropuerto de Zaragoza vuelve a mostrar dos velocidades. Mientras el tráfico de pasajeros sigue perdiendo fuelle, la carga aérea mantiene una trayectoria expansiva que consolida a la terminal de situada junto al barrio rural de Garrapinillos entre las grandes infraestructuras logísticas de España. En agosto, registró 63.717 viajeros, un 13,8% menos que en el mismo mes de 2025, mientras que movió 15.895 toneladas de mercancías, un 4,8% más. La pista aragonesa ha atendido 7.507 operaciones de aterrizaje y despegue en lo que va de año, un 12,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La divergencia se hace todavía más evidente en el acumulado del año. Entre enero y agosto, Zaragoza ha recibido 453.930 pasajeros, un 5,2% menos que un año antes, pero ha gestionado 118.285 toneladas de mercancías, un 13,5% más. El aeropuerto transporta así cada vez más carga mientras pierde viajeros, una evolución que refleja las dos caras de una infraestructura con una fuerte especialización logística.

El retroceso de pasajeros tiene una explicación fundamental en la reducción de la oferta de vuelos, especialmente por parte de Ryanair. La aerolínea irlandesa ha recortado conexiones y frecuencias desde Zaragoza, limitando la capacidad disponible para los viajeros y las posibilidades de crecimiento de un aeropuerto que depende en buena medida de las rutas de las compañías de bajo coste.

El descenso resulta especialmente llamativo en agosto, un mes tradicionalmente favorable para el tráfico aéreo por la temporada turística. En el ránking nacional de agosto, Zaragoza ocupa la posición 28, por detrás de FGL Granada-Jaén, con 85.721, y por delante de Melilla, que contabilizó 50.710. La evolución a la baja contrasta con el conjunto de la red de Aena, que alcanzó en ese mes un récord de 34,9 millones de pasajeros, un 4,7% más. La pista aragonesa mantiene la misma posición en el acumulado de los ocho primeros meses.

El tercero en mercancías

La situación es radicalmente distinta en mercancías. Zaragoza sigue en la tercera posición nacional en mercancías, solo por detrás de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. No obstante, es el segundo en carga pura, es decir, en toneladas transportadas exclusivamente en aviones cargueros dedicados al sector logístico. Presenta además una mejor evolución entre los cuatro grandes aeropuertos de esta categoría. En los ocho primeros meses, la terminal de la capital de España ha reducido su tráfico un 2,5%, hasta 519.355 toneladas; la pista catalana lo ha aumentado un 11,2%, hasta 142.897, y Vitoria ha caído un 2,9%, hasta 46.813.

El motor de esta fortaleza tiene un nombre propio: Inditex. El gigante textil gallego es desde hace años el principal impulsor de la actividad carguera de Garrapinillos, donde concentra en torno a dos tercios de los movimientos. Lo es por la distribución internacional de la ropa de mujer de Zara, la principal marca del grupo textil gallego, una operativa que convierte al aeropuerto zaragozano en una pieza clave de su red logística mundial.

Huesca: tres pasajeros en agosto

Además, la apuesta logística del grupo en Zaragoza se ha reforzado en el último año con la puesta en marcha de un segundo gran centro logístico de Zara en Malpica. Esta nueva plataforma se suma al centro de Plaza y amplía la capacidad de la compañía para gestionar desde Zaragoza sus envíos hacia los mercados internacionales.

Por su parte, el aeropuerto Huesca-Pirineos sigue presentando unas cifras residuales de actividad. Cerró agosto con apenas tres pasajeros y acumula 953 en los ocho primeros meses del año, un 97,5% menos que en el mismo periodo de 2025. La instalación altoaragonesa vuelve a situarse así en el último lugar del ránking nacional de viajeros al no dispone actualmente de rutas comerciales regulares, por lo que su movimiento de pasajeros se limita a operaciones puntuales.