Estamode cumple 80 años: la industria "silenciosa" de Zaragoza que mueve ascensores, coches y electrodomésticos

Es una industria "silenciosa". Las piezas de acero que produce difícilmente llaman la atención, pero resultan esenciales para que funcionen algunos de los productos más habituales. Pasan desapercibidas, pero forman parte de la vida cotidiana de millones de ellas. Están en el motor del ascensor que sube y baja cada día, en distintos partes del automóvil o en electrodomésticos de casa. Esa es la realidad de Estamode (Estampaciones Modernas), una empresa zaragozana especializada en la fabricación de componentes para motores y generadores eléctricos, que este martes ha celebrado su 80 aniversario y que afronta esta fecha con la mirada puesta en el futuro.

"Muy pocos saben realmente lo que hacemos", señaló su director general, Jorge Beschinsky, durante el acto celebrado en la fábrica de la compañía en el polígono Empresarium, planta que dirige el turolense Sergio Coma. "Hoy celebramos 80 años, pero no queremos que esta sea solo una mirada nostálgica al pasado", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado el esfuerzo de las distintas generaciones que han permitido mantener viva la empresa desde su nacimiento en 1946.

WhatsApp Image 2026-09-15 at 12.16.19 (2).jpeg / Jaime Galindo

El acto de conmemoración ha contado con la participación de las directoras generales del Gobierno de Aragón Mar Paños (Promoción Industrial e Innovación) y Carmen Herrarte (Pymes, Autónomos, Comercio y Consumo), el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Daniel Rey, y el presidente del Clúster de Automoción de Aragón, Juan Carlos Dueñas, además de representantes de los centros tecnológicos Circe y Aitiip y de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

De la fundación a Samca

Estamode nació en 1946, en una España muy diferente a la actual, de la mano del emprendedor José María Villanueva, que creó Estampaciones Modernas como una empresa dedicada a la transformación de chapa. La compañía ha pasado por diferentes etapas empresariales y cambios de propiedad. Una de las más importantes lo protagonizó Samca, un "campeón empresarial" al que perteneció entre 2002 y 2022, un periodo "de inversión, mucho trabajo y de grandes esfuerzos", explicó el director general.

El grupo de la familia Luengo decidió desprenderse de esta industria al no formar parte del núcleo de sus negocios y buscó un inversor que pudiera desarrollar "todo su potencial". Así es como llegó hace cuatro años Gemba Private Equity, un fondo gestionado por Navis Capital y con sede en Barcelona, que se ha convertido en el tercer propietario de la compañía en sus ocho décadas de historia. La entrada del nuevo accionista está impulsando una estrategia basada en el crecimiento, la inversión y la internacionalización.

El aniversario llega así en un momento de plena transformación de la empresa. Actualmente, alrededor del 60% de la facturación procede de los mercados exteriores, con Finlandia, Polonia y Chequia entre los principales destinos. La compañía ronda el centenar de trabajadores. Unos 50 trabajan en Zaragoza, medio docena más que hace un año y con varias vacantes abiertas. Otros 45 empleados trabajan en la planta italiana incorporada al grupo hace cinco meses.

Compra en Italia

La adquisición de esta compañía, Stema Tech, especializada en la fabricación de matrices y utillajes, supone además un crecimiento vertical, ya que era anteriormente proveedor de Estamode. La operación permite integrar una capacidad estratégica dentro del proceso industrial y reforzar la presencia del grupo en Italia. Su director, Gian Luca Bassini, participó también en la celebración del aniversario en Zaragoza.

La operación ya empieza a dar frutos. La planta italiana acaba de conseguir el mayor pedido de su historia, un contrato de 900.000 euros para un fabricante del sector del automóvil. Para Estamode, la compra supone no solo ganar dimensión, sino incorporar conocimiento y nuevas capacidades para acompañar su crecimiento.

La apuesta inversora también se refleja en la fábrica zaragozana. La planta, que trabaja a tres turnos, cuenta con 12 prensas y cuatro estaciones de soldadura. El último de estos equipos es de reciente implantación y han requerido una inversión de 300.000 euros vinculada a un importante contrato adjudicado por la multinacional ABB para fabricar piezas de mayor tamaño destinadas a motores industriales.

La fábrica dispone, además, de un sistema de extracción de chatarra por vía subterránea que permite optimizar el proceso productivo y recuperar el scrap (residuo industrial) generado durante la estampación sin pérdidas de material.

Tres grandes sectores

La actividad de Estamode se concentra en tres grandes sectores. En elevación fabrica piezas metálicas para el motor principal de los ascensores y para las puertas; en electrodomésticos produce componentes para las bombas de desagüe; y en automoción participa en diferentes elementos, como elevalunas, dispensadores de AdBlue o techos solares. Entre sus principales clientes destacan Otis, ABB y Nidec.

El director general puso también sobre la mesa uno de los principales riesgos que, a su juicio, afronta el tejido industrial europeo, una pérdida de competitividad derivada de la regulación, los costes y unas condiciones de competencia que considera desequilibradas frente a productos procedentes de terceros países. Estamode fue una de las alrededor de 200 empresas que participaron el pasado 7 de septiembre en una movilización en Bruselas para reclamar medidas de defensa de la industria europea.

"Si queremos mantener nuestro estado de bienestar necesitamos recursos, empleo, educación, productividad y creación de riqueza", ha aseverado Beschinsky, que ha reclamado que Europa tenga en cuenta la realidad de las empresas a la hora de establecer nuevas obligaciones.