Fernando de Santos, experto aragonés en IA: “Si los que la desarrollan ven riesgos, hay que parar y reflexionar”

El terremoto que vive el sector de la Inteligencia Artificial (IA) ha abierto un debate que hace apenas unos meses parecía difícil de imaginar. Los máximos responsables de algunas de las compañías que lideran la carrera tecnológica han comenzado a advertir de sus riesgos y a reclamar que se ralentice el desarrollo de los modelos más avanzados. Las dimisiones de investigadores preocupados por la seguridad, las advertencias sobre sistemas capaces de automejorarse y el aplazamiento de la salida a bolsa de OpenAI han añadido incertidumbre a una revolución que hasta ahora parecía avanzar sin freno.

El momento no debe interpretarse como una señal para detener la IA, sino como una oportunidad para “parar, reflexionar y darnos cuenta de lo que estamos haciendo”. Así lo cree el zaragozano Fernando de Santos, experto en la materia y coordinador del proyecto IAON, una iniciativa lidera por Ibercaja que busca promover un uso ético, responsable y accesible de la inteligencia artificial.

De Santos considera especialmente relevante que sean precisamente quienes están desarrollando esta tecnología quienes estén reclamando cautela. “Si ellos ven los riesgos, está clarísimo que son los que lo van a hacer”, señala. A su juicio, ha llegado el momento de abandonar la carrera por ser el primero y dedicar más esfuerzos a probar los sistemas, reforzar su ciberseguridad y garantizar que funcionan de acuerdo con criterios éticos y de responsabilidad.

No comparte una visión catastrofista sobre la posibilidad de que la IA pueda acabar con la humanidad, pero sí defiende que los riesgos deben identificarse y mitigarse desde el propio diseño de los sistemas. “Es como cualquier tecnología: tiene cosas muy positivas y hay que trabajar en los riesgos”, resume. La regulación, añade, debe acompañar ese proceso y garantizar que “el factor humano sea lo que realmente marque el ritmo y la evolución”.

IAON, una visión ética

Ese es precisamente el espacio que pretende ocupar IAON, una iniciativa impulsada por Ibercaja y su fundación, con la participación del Gobierno de Aragón y Microsoft, que busca promover una inteligencia artificial accesible, comprensible, ética y centrada en las personas. El proyecto desarrolla formación, divulgación e investigación y presta especial atención a ámbitos como la educación, la salud, las empresas y la Administración. “Queremos acompañar a la sociedad y a las empresas, sobre todo a las pequeñas, en esta revolución”, explica De Santos.

IAON ultima la puesta en marcha de una oficina física en Zaragoza para acercar la tecnología a jóvenes, mayores, autónomos y pymes y enseñar tanto sus posibilidades como sus riesgos. El espacio se prevé abrir antes de final de año en los bajos de la sede central de Ibercaja, en la plaza Paraíso. De Santos define su filosofía en una frase: "perder el miedo, pero no el respeto”. Un mensaje especialmente oportuno cuando hasta los gigantes de la IA empiezan a admitir que quizá han ido demasiado deprisa.