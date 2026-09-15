El Gobierno de España confirma una inversión de 104 millones de euros en los aeropuertos de Zaragoza y Huesca

El Gobierno de España ha confirmado este martes la inversión de más de 100 millones de euros en los aeropuertos de Zaragoza y Huesca, los dos que dependen de Aena en tierras aragonesas. En total, 104 millones de euros para mejorar las infraestructuras aeronáticas de la comunidad autonóma, suministrar nuevos vehículos o mejorar el consumo energético en ambas localizaciones.

La inversión en las pistas aragonesas es una parte del plan de gasto que quiere llevar a cabo el Gobierno, que ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para los próximos años, entre 2027 y 2031. En total, el plan del Ejecutivo central es invertir 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles que gestiona Aena.

El gasto en el Aeropuerto de Zaragoza llegará hasta los 96,3 millones de euros en los próximos cuatro ejercicios. Según la planificación confirmada este martes en el Consejo de Ministros, el dinero se repartirá entre el recrecido y la adecuación de la pista, además del desarrollo de una nueva central eléctrica. También se invertirá en la remodelación y la amplicación del parque servicio de salvamento y de extinción de incendios.

En el caso del aeropuerto de Huesca-Pirineos, el menos utilizado de toda España bajo la gestión de Aena, la inversión llegará hasta los 7,8 millones de euros. Las principales actuaciones serán la adecuación de la pista, el suministro de vehículos para el plan invernal y el desarrollo de planes de eficiencia energética.

Este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.