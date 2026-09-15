Imascono da el salto a una nueva dimensión con la IA para acompañar a sus clientes hacia el futuro

Imascono cumple 15 años y lo hace mirando menos al retrovisor que al horizonte. La tecnológica aragonesa ha aprovechado su aniversario, celebrado este martes en el espacio Ibercaja Xplora ante unas 200 personas del ecosistema empresarial, para presentar una nueva dimensión de su negocio. Un cambio de posicionamiento con el que pone el foco en las necesidades de cada empresa con la combinación de distintas herramientas y no tanto en una tecnología concreta.

"No se trata de utilizar más tecnología. Se trata de utilizar la tecnología adecuada para resolver el reto adecuado", resumió su CEO y cofundador, Héctor Paz. La compañía estrena así una nueva identidad bajo el lema "Imascono, te acompañamos al futuro" y una propuesta basada en diseñar soluciones tecnológicas a medida, combinando un método propio con cinco grandes capacidades: agentes de inteligencia artificial, gemelos digitales, transformación digital, inteligencia de datos y experiencias inmersivas.

La idea es que estas capacidades no funcionen como productos independientes, sino como herramientas que Imascono combina en función de la situación de cada compañía. El objetivo es acompañar a las empresas en un proceso gradual de transformación, desde la automatización de tareas y la conexión de procesos hasta la toma de decisiones apoyada en datos e inteligencia artificial y, en una última fase, la creación de sistemas capaces de operar y optimizarse de manera autónoma.

'Vientos', la nueva plataforma de IA

En este nuevo planteamiento adquiere especial protagonismo la inteligencia artificial. La compañía ha presentado Vientos, una plataforma de agentes de IA concebida para automatizar procesos empresariales concretos. La fórmula parte de identificar tareas que actualmente consumen horas de trabajo y recursos y asignar su ejecución a agentes de inteligencia artificial, de manera que los equipos puedan centrarse en supervisar los resultados y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor para el negocio.

El cambio supone también una evolución de aquella Imascono que hace una década sorprendía con realidad aumentada, realidad virtual y experiencias digitales. En su décimo aniversario, en 2021, Paz y su socio y cofundador Pedro Lozano aparecieron vestidos de astronautas en el Palacio de Congresos de Zaragoza y presentaron la empresa como una suerte de nave espacial que avanzaba hacia el futuro. Cinco años después, la metáfora cambia: ya no se trata tanto de viajar hacia un destino tecnológico como de acompañar a cada cliente en su propio recorrido.

Ese recorrido puede comenzar en procesos manuales y avanzar hacia sistemas conectados, decisiones asistidas por datos e inteligencia artificial y, finalmente, operaciones capaces de optimizarse de forma autónoma. "Todo este cambio no parte de una idea teórica, parte de lo que llevamos haciendo junto a nuestros clientes durante todos estos años", señaló Lozano.

Más de 700 proyectos

La transformación supone un nuevo capítulo para una empresa nacida en Zaragoza en 2011 de la mano de Paz y Lozano. Aquella aventura comenzó vinculada a la realidad aumentada y a ideas que entonces todavía parecían futuristas, y fue creciendo hasta trabajar para grandes compañías como Telefónica, Disney, adidas, Iberdrola o Siemens. La operadora español llegó incluso a plantearse la adquisición de la tecnológica aragonesa, una operación que finalmente no llegó a materializarse, pero que reflejó el interés que había despertado el proyecto fuera de la comunidad.

Desde entonces, Imascono ha seguido construyendo su propio camino y ampliando su presencia internacional, con sedes en Zaragoza y Miami. La compañía asegura haber desarrollado más de 700 proyectos que han alcanzado a 115 millones de usuarios en 120 países.

Quince años después de comenzar a imaginar cómo sería el futuro, Imascono quiere convertir esa experiencia en una propuesta más amplia. La compañía deja atrás una etapa en la que su nombre estuvo especialmente ligado a tecnologías como la realidad aumentada o el metaverso para reivindicarse ahora como un socio tecnológico capaz de combinar distintas herramientas según las necesidades de cada negocio. "Acompañamiento, conocimiento y tecnología" son, en palabras de Paz, las claves de esta nueva etapa.