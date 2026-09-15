Largas filas en las agencias de viajes de Zaragoza para conseguir plaza en los viajes del Imserso: "Venimos a primera hora para reservar un destino costero"

Los pensionistas del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) del grupo "preferente", ya pueden solicitar desde el pasado lunes sus vacaciones subvencionadas en todas las agencias que forman parte de esta colaboración comercial en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, para la mayoría de los beneficiarios aragoneses la campaña ha empezado la mañana de este martes, con largas filas en los puntos establecidos desde primera hora de la mañana.

Este año, el programa ofrece un total de 879.213 plazas, las cuales se dividen en 440.284 para los destinos de costa peninsular, 228.142 a costa insular y 210.787 a viajes de escapada, como circuitos culturales, capitales de provincia o turismo de naturaleza. Además, esta nueva campaña mantiene dos novedades introducidas el año pasado, por un lado, 7.447 plazas tendrán un precio reducido de 50 euros para pensionistas con menos recursos, y por otro, se mantienen plazas para viajar con animales de compañía.

Entre los pensionistas, el destino favorito es la zona de costa y las islas, siendo el más codiciado año tras año, agotando plazas en las primeras horas de la jornada. "Venimos a primera hora para tratar de conseguir plaza en un destino costero, una isla o Andalucía. Se agotan rápido así que preferimos prevenir y tratar de asegurarnos el destino, aunque será difícil", aseguran María Jesús y Pili, dos pensionistas que llevan desde las 6.30 horas de la mañana haciendo fila en la entrada de la agencia de viajes.

Pensionistas esperando en la entrada de una agencia de viajes esta mañana para solicitar su plaza / Miguel Ángel Gracia

Ambas repiten la experiencia después de haber viajado a destinos como Santa Cruz de Tenerife o Denia, en alguna ocasión, tras la liberación a última hora de la plaza según cuenta María Jesús: "Yo pude irme a Santa Cruz de Tenerife de casualidad, ya que estaba en lista de espera y justo canceló uno de los viajeros dejando libre esa plaza".

Algunos de los más precavidos acuden con sillas ante la larga cola que se genera, aunque otros se sorprenden después de ver la diferencia con la jornada preferente del pasado lunes. "Ayer se acabó muy rápido la fila, en apenas una hora todo el mundo había sido atendido. Hoy parece que va a ir para más rato, y esperemos que podamos conseguir plaza en alguno de los destinos costeros, o en alguno que no hayamos estado anteriormente", comenta una de las pensionistas que esperaba en la fila.

Más allá de la experiencia, los beneficiarios de esta campaña como María Jesús y Pili aseguran que "hay cosas para mejorar teniendo en cuenta que son gente mayor", destacando la dieta o las ubicaciones de alguno de los hoteles en los que se hospedan a lo largo de estos viajes. En el ámbito de la organización, el Imserso ha distribuido el 36% de las plazas de cada lote entre los distintos meses de la temporada para evitar la concentración de viajes en determinadas fechas, reducir la estacionalidad y mantener la actividad turística en la Península durante todo el año.

Noticias relacionadas

En Aragón, hasta el 18 de septiembre, cada persona solo podrá reservar viajes incluidos en el cupo asignado a su provincia. Aun así, a partir del 19 de septiembre, podrán acceder a plazas que hayan quedado libre en otras provincias o continuar solicitándolo a lo largo de la temporada, ya que las cancelaciones o modificaciones mantienen las plazas en movimiento.