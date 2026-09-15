El nuevo pequeño comercio de la Gran Vía de Zaragoza que se reinventa ante la llegada de las franquicias: "Hay que mantener viva la esencia"

Gran Vía ha cambiado su paisaje comercial en los últimos años. La avenida es una de las principales arterias del centro de Zaragoza y ha ido ganando espacio para los peatones y, con ello, también para abrir paso a nuevos negocios y propuestas comerciales. La peatonalización de la zona central y la presencia del tranvía han modificado su ritmo habitual y han convertido buena parte de la calle en un recorrido diseñado para pasear, un cambio que los comerciantes de la zona perciben cada día detrás de sus mostradores.

Paula Brun y Ana Gracia, propietarias de la floristería Enredadas, conocen de primera mano los beneficios de esta transformación. En 2021 decidieron hacerse con el traspaso del establecimiento, atraídas tanto por su interés por el sector como por la ubicación que este tenía. "Es una zona muy buena, de siempre, y a nosotras nos gustaba mucho el campo de la floristería, entonces llegamos a este punto, en el que Ana y yo decidimos coger el traspaso en 2021. Al final el centro siempre ha sido de gran comercio y grandes cadenas, pero esta zona sí que es más de pequeño comercio y hay que mantener viva la esencia", cuenta Paula.

Floristería Enredadas, ubicada en Gran Vía. / Miguel Angel Gracia

Desde que comenzaron su actividad han podido comprobar cómo ha aumentado el movimiento de personas por Gran Vía: "Hemos notado un cambio, una evolución de tráfico de clientes. Cada vez hay más gente, cosa que nos favorece. Desde que hicieron la zona central peatonal y además está el tranvía, se ha convertido en una zona muy de paseo". Para ellas, la transformación resulta especialmente visible en la posibilidad de recorrer la avenida a pie, una circunstancia que, a su juicio, ha contribuido a generar una mayor afluencia de personas y a dinamizar los negocios situados en este eje.

Pero el cambio de la zona no solo se explica por las modificaciones urbanísticas, ya que los propios establecimientos han evolucionado para adaptarse a un público diferente y Enredadas es uno de esos ejemplos. Cuando Paula y Ana asumieron el negocio, decidieron darle un nuevo impulso y renovar su imagen sin perder su actividad principal: "Creemos que le hemos dado un cambio importante a la floristería. La floristería llevaba ya muchos años y la cosa estaba más tranquila, y nosotras le hemos dado otra cara y la hemos rejuvenecido. Eso es lo que nos dicen las clientas".

Interior de la floristería Enredadas / Miguel Angel Gracia

La evolución del comercio especializado también ha jugado a favor de este negocio aseguran sus dueñas: "Desde la zona de más arriba no hay ninguna floristería en Gran Vía. Y además, se han ido jubilando las floristerías que había por aquí". De esta manera, la competencia en el sector se ha reducido, y ha dejado paso a que nuevos comercios lleguen a la zona. Este relevo forma parte de una transformación más amplia de este eje, donde el pequeño comercio convive con las grandes cadenas que dominan el centro.

Noticias relacionadas

Por ello, consideran necesario reforzar el papel de los negocios de proximidad frente al peso de las grandes superficies: "A nosotras nos parece que hay que impulsar un poco el pequeño comercio, porque al final somos los que abastecemos a la población". El aumento del tránsito peatonal, la renovación de establecimientos y la llegada de nuevos comercios dibujan una avenida diferente a la de hace años, para la que ha cambiado la manera de comprar y de vivir.