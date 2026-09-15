La oposición en bloque denuncia el "rodillo" del PP y Vox en Aragón y su "bloqueo" a la comparecencia del director general de Emergencias

La oposición ha vuelto a comparecen en bloque en las Cortes de Aragón para denunciar el "rodillo" que, a su juicio, están aplicando el Partido Popular y Vox para "redirigir" y "bloquear" las comparecencias "más polémicas" y pegadas a la actualidad de los directores generales que solicita cualquier grupo de la oposición.

Los portavoces del PSOE, CHA, Teruel Existe e Izquierda Unida se han unido de nuevo en esta legislatura para criticar el "maltrato" al pluralismo democrático de la Cámara aragonesa ante las "reiteradas negativas" a que comparezca el director general de Emergencias e Interior, Miguel Ángel Clavero, tras el peor verano de incendios en Aragón en las últimas décadas.

Óscar Galeano, portavoz del PSOE en la comisión de Hacienda e Interior, ha insistido en que consideran que la comparecencia del director general de Emergencias "es un asunto prioritario, de actualidad después de un trágico verano", y por eso creen que "el rodillo" del PP y Vox se está aplicando para "ningunear a la oposición".

"Es algo que se viene repitiendo no solo en Hacienda, sino en otras comisiones. Ese ninguneo, el no querer negociar ningún tipo de comparecencia con la oposición, y que comparece quien Azcón quiere o quien le interesa al presidente Azcón y no comparece quien la oposición consideramos que debe comparecer o quienes los aragoneses tienen interés en que comparezcan", ha denunciado.

En los mismos términos, Verónica Villagrasa, portavoz de CHA en la comisión de Hacienda. "Lo que vemos es que nuestra labor como partidos en la oposición se está viendo entorpecida por ese rodillo del PP y Vox, manejando de lo que se quiere hablar en las Cortes, que deberían ser el signo de la pluralidad que forman parte del arco político", ha expresado, pidiendo que la voz de los cuatro partidos de la oposición "se escuche también".

Villagrasa, Guitarte, Abengochea y Galeano, en la rueda de prensa de las Cortes de Aragón. / PSOE Aragón

Aunque Tomás Guitarte no participa en la comisión de Hacienda al repartírsela con IU dentro del grupo mixto, el portavoz de Teruel Existe también ha participado en esta rueda de prensa conjunta para denunciar la "voluntad de obstaculizar el control al Ejecutivo" y ha alertado de que PP y Vox bloqueen "las comparecencias más polémicas que suele haber vinculadas a la actualidad" y las sustituyan "con comparecencias de relleno".

"Una de las funciones del Parlametno es el control al Ejecutivo y el Ejecutivo ha de admitir ese funcionamiento, recogido en la Constitución y en el Estatuto. Bloquear que se hable de incendios cuando se ha quemado 15 veces lo que se quemaba antes, nos parece absolutamente irreal a lo que los aragoneses necesitan saber", ha zanjado.

La portavoz de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha denunciado ese bloqueo y sustitución de comparecencias. "No es normal que se vete la comparecencia de la dirección general de Interior y Emergencias con el verano que hemos pasado y se nos proponga que venga la dirección general de Administración Electrónica", ha recalcado.

"También es una dirección general importante, pero no es el momento teniendo un verano como el que hemos pasado y con una tarea importante que es ver cómo nos rearmamos para esos incendios", ha defendido.

Para Abengochea, el Parlamento autonómico ha adquirido "desde el minuto 1 una deriva autoritaria" y ha criticado que se haya convertido "en un espacio más de propaganda del Gobierno de Aragón para limitar la actividad de los grupos y limitar el pluralismo político a pesar de que a la señora Presidenta se le llena la boca con ese pluralismo político".

Y ha concluido: "Es preocupante que se coarte nuestra acción porque representamos a los aragoneses, a más o menos aragoneses, pero se está hurtando el debate de asuntos importantes y que preocupan a la ciudadanía".

Lorena Tabanera, portavoz del PP en las Cortes de Aragón. / PP Aragón

El PP dice que comparecerá después de la temporada de incendios

La portavoz de Hacienda del PP, Lorena Tabanera, ha respondido a la rueda de prensa conjunta de todos los grupos de la oposición y ha asegurado que el Gobierno de Aragón "ha sido y es absolutamente transparente con la gestión de los incendios forestales" que han tenido lugar este verano y ha acusado a la oposición de intentar "sembrar dudas sobra la impecable labor realizada por los técnicos en la gestión de los incendios".

En este sentido, ha recordado que el presidente Azcón compareció a petición propia en el primer pleno de este periodo de sesiones, el consejero de Interior respondió en dicho pleno las preguntas de la oposición y, no solo eso, "el próximo lunes comparece en la comisión de Medio Ambiente la directora general de Gestión Forestal, así que, ¿dónde está el rodillo?".

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Además, ha asegurado que el director general de Emergencias, cuya comparecencia se había solicitado por parte de la oposición ya tras el trágico verano de incendios, no se producirá, como poco, hasta dentro de un mes. Tabanera ha explicado que la campaña anual de prevención de incendios no ha finalizado, finaliza el próximo 15 de octubre. "Lo más normal y coherente es que el director general comparezca con la campaña finalizada, en la sesión de la comisión del 26 de octubre", ha concluido.