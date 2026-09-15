Problemas financieros para la matriz australiana de Geoalcali: "Nuestro objetivo no ha cambiado: desarrollar la mina Muga"

Highfield Resources, la matriz australiana del entramado societario que promueve la Mina Muga, el proyecto de extracción de potasa entre Undués de Lerda, en la Val de Onsella (Cinco Villas), y Sangüesa (Navarra), atraviesa problemas financieros que le han obligado a poner la gestión de sus negocios en manos de unos administradores independientes. La firma ha suspendido su cotización en la bolsa de valores de Australia y los gestores de los activos estudian tanto la recapitalización a través de la entrada de un nuevo inversor como la venta de los activos. Dentro de su cartera se encuentra Geoalcali, la mercantil española que desarrolla uno de los proyectos más controvertidos del sector minero español, que estuvo salpicado por el caso Koldo.

Sin embargo, en el comunicado oficial emitido por los administradores se señala que "las operaciones de Geoalcali S.L.U., incluida la mina Muga, no se ven afectadas por el nombramiento de los administradores ni de los receivers and managers, y esta sociedad continúa bajo el control de sus propios administradores". Fuentes oficiales de la mercantil española que desarrolla la iniciativa minera subrayan que la delicada situación financiera de sus propietarios no afecta al desarrollo del proyecto, ya que la sociedad "continúa operando y las concesiones mineras siguen vigentes".

"La cuestión judicial pendiente es de naturaleza administrativa y competencial. Mientras se resuelve, estamos trabajando activamente para proteger y avanzar Muga, mantener nuestras relaciones con inversores y fuentes de financiación y adaptar la estructura corporativa para concentrar los recursos en el proyecto. Nuestro objetivo no ha cambiado: desarrollar Muga", señalan desde la empresa, que recientemente recibió un balón de oxígeno para la reactivación del proyecto desde el Tribunal Supremo.

Un concurso de acreedores a la australiana

La deuda que arrastra Highfield (y su filial australiana KCL Resources) llevó a la sociedad a entrar el pasado 8 de septiembre en un proceso de administración voluntaria, una figura legal cuyo equivalente más cercano en España es el concurso de acreedores, en el que profesionales independientes designados por la propiedad toman el control temporalmente y exploran las vías para refinanciar, reestructurar, vender activos o incluso acometer la liquidación en el peor de los casos. Como consecuencia de este proceso, el mercado de valores ASX (Australian Securities Exchange, el Ibex 35 australiano) suspendió la cotización de Highfield mientras dure el proceso.

El acreedor mayoritario designó acto seguido a dos abogados de la consultora KPMG como administradores judiciales de los activos de KCL, entre los que se incluyen las acciones de la entidad española Geoalcali SLU, la mercantil española que desarrolla el proyecto, que sirven como una suerte de garantías. Está previsto que la junta de accionistas se reúna por primera vez este miércoles, 16 de septiembre. Highfield ya había sufrido varias suspensiones de cotización anteriormente, normalmente voluntarias y ligadas a ampliaciones de capital o anuncios pendientes, pero la última es más grave, dado que entraña un riesgo de venta de los activos o, en el peor de los casos, la liquidación.

Las trabas que encuentra el proyecto

El proyecto acumula más de 15 años de travesía administrativa mientras varios inversores han anunciado sucesivas entradas y salidas del proyecto, además de la oposición de varios colectivos ecologistas. Supondría la creación de unos 800 puestos de trabajo. Se espera que la mina permita extraer hasta 500.000 toneladas anuales de potasa en la primera fase, llegando a un millón de toneladas en la segunda fase. La inversión total todavía no está cifrada, pero podría rondar los 700 millones de euros.

El proyecto estaba paralizado porque el Tribunal Superior de Justicia de Navarra denegó un permiso minero al considerar que el proyecto debió tramitarse de forma conjunta entre los Gobiernos de Aragón, Navarra y de España, una decisión que los tres Ejecutivos recurrieron, al igual que Geoalcali. Recientemente, el Tribunal Supremo admitió a trámite los recursos de casación, y ahora deberá dirimir si autoriza o revoca el permiso.

El proyecto de Mina Muga está salpicado por el caso Koldo y la presunta participación del cobro de comisiones ilícitas de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a través de proyectos de obras. La empresa Servinabar (vinculada a Cerdán, Antxon Alonso y Leire Díez) emitió hasta tres facturas a Acciona, constructora señalada por el caso, para realizar tareas iniciales vinculadas a la mina de potasa entre Aragón y Navarra. Estas tres facturas son parte de la extensa investigación que la UCO tiene desde hace meses abierta contra el grupo Hirurok y las presuntas mordidas obtenidas de su mediación, haciendo valer su cercanía a diferentes Administraciones de toda España.