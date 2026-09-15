El PSOE Zaragoza avanza con "compromiso e ilusión" hacia las próximas elecciones municipales

El PSOE ya ha dado en Zaragoza el primer paso para las próximas elecciones municipales. La Ejecutiva de los socialistas en la provincia se ha reunido este martes para demostrar "el compromiso y la ilusión" del partido de cara a unos comicios que, según las encuestas, no presentan resultados positivos para la izquierda en los principales municipios de Aragón. Sin embargo, el equipo que lidera Teresa Ladrero quiere dar la vuelta a la situación y afronta el nuevo ciclo electoral con la intención de "ofrecer propuestas de futuro" a la ciudadanía de la comunidad autónoma.

La reunión de la Ejecutiva, presidida por la líder Ladrero, también ha servido para confirmar el calendario de primarias del partido en Zaragoza y Calatayud, las dos localidades con más de 20.000 habitantes. Según el calendario que dio a conocer la secretaria general de PSOE Aragón, Pilar Alegría, el pasado 10 de septiembre, la presentación de candidaturas tendrá lugar entre el 23 y el 26 de octubre, de manera que la primera votación, en el caso de que haya más de un aspirante, se celebrará el 14 de noviembre y, en segunda ronda, si fuera preciso, el 21 de noviembre.

La Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza ha decidido además reunir a su Comité provincial el próximo 7 de octubre, consciente de que el proceso electoral va a centrar buena parte de los esfuerzos para llegar a los comicios absolutamente preparados, con un diseño de modelo de ciudad para Zaragoza capital con candidaturas en todos los municipios con el objetivo de conseguir reafirmar la presencia del PSOE, tanto en la capital aragonesa como en el resto de Alcaldías de la provincia.

El ciclo electoral no impide a los socialistas confrontar con el Gobierno de Aragón, que hoy lidera el popular Jorge Azcón, de la mano de Vox. Ladrero ha defendido que el PSOE Zaragoza llega a la cita con las urnas con ganas de demostrar "las altas dosis de implicación y de compromiso" en busca de "mejoras, derechos y futuro" que, según su análisis, se han perdido en los últimos tiempos de Gobierno de la derecha. Ladrero ha acusado a Azcón de "olvidar sistemáticamente al territorio" e incluso de acudir "a regañadientes" a las llamadas de algunas localidades.

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La líder de los socialistas de la provincia ha insistido en que la formación que lidera saldrá a los próximos comicios con "ganas de trabajar y de ganar" y ha presentado a su partido como "un bloque fuerte y cohesionado". En un ataque al PP por su alianza con Vox en la DGA, y en la sintonía que exhiben ambas derechas a nivel nacional, Ladrero ha presentado su compromiso de "no tener que entregarse a formaciones contrarias a los principios de la democracia para hacerse cargo de la gestión de las instituciones".