Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaGran VíaFiestas del PilarBICObras ZaragozaSucesos Aragón
instagramlinkedin

Política

El PSOE Zaragoza avanza con "compromiso e ilusión" hacia las próximas elecciones municipales

La Ejecutiva provincial de los socialistas ha confirmado este martes que se celebrarán primarias en Zaragoza y Calatayud para elegir a su candidato a la alcaldía

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, este martes antes de la Ejecutiva provincial.

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, este martes antes de la Ejecutiva provincial. / PSOE Zaragoza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El PSOE ya ha dado en Zaragoza el primer paso para las próximas elecciones municipales. La Ejecutiva de los socialistas en la provincia se ha reunido este martes para demostrar "el compromiso y la ilusión" del partido de cara a unos comicios que, según las encuestas, no presentan resultados positivos para la izquierda en los principales municipios de Aragón. Sin embargo, el equipo que lidera Teresa Ladrero quiere dar la vuelta a la situación y afronta el nuevo ciclo electoral con la intención de "ofrecer propuestas de futuro" a la ciudadanía de la comunidad autónoma.

La reunión de la Ejecutiva, presidida por la líder Ladrero, también ha servido para confirmar el calendario de primarias del partido en Zaragoza y Calatayud, las dos localidades con más de 20.000 habitantes. Según el calendario que dio a conocer la secretaria general de PSOE Aragón, Pilar Alegría, el pasado 10 de septiembre, la presentación de candidaturas tendrá lugar entre el 23 y el 26 de octubre, de manera que la primera votación, en el caso de que haya más de un aspirante, se celebrará el 14 de noviembre y, en segunda ronda, si fuera preciso, el 21 de noviembre.

La Ejecutiva Provincial del PSOE Zaragoza ha decidido además reunir a su Comité provincial el próximo 7 de octubre, consciente de que el proceso electoral va a centrar buena parte de los esfuerzos para llegar a los comicios absolutamente preparados, con un diseño de modelo de ciudad para Zaragoza capital con candidaturas en todos los municipios con el objetivo de conseguir reafirmar la presencia del PSOE, tanto en la capital aragonesa como en el resto de Alcaldías de la provincia.

El ciclo electoral no impide a los socialistas confrontar con el Gobierno de Aragón, que hoy lidera el popular Jorge Azcón, de la mano de Vox. Ladrero ha defendido que el PSOE Zaragoza llega a la cita con las urnas con ganas de demostrar "las altas dosis de implicación y de compromiso" en busca de "mejoras, derechos y futuro" que, según su análisis, se han perdido en los últimos tiempos de Gobierno de la derecha. Ladrero ha acusado a Azcón de "olvidar sistemáticamente al territorio" e incluso de acudir "a regañadientes" a las llamadas de algunas localidades.

Noticias relacionadas

La líder de los socialistas de la provincia ha insistido en que la formación que lidera saldrá a los próximos comicios con "ganas de trabajar y de ganar" y ha presentado a su partido como "un bloque fuerte y cohesionado". En un ataque al PP por su alianza con Vox en la DGA, y en la sintonía que exhiben ambas derechas a nivel nacional, Ladrero ha presentado su compromiso de "no tener que entregarse a formaciones contrarias a los principios de la democracia para hacerse cargo de la gestión de las instituciones".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vuelo internacional que ya domina el mercado en Zaragoza: quince meses han bastado para desbancar al buque insignia de Ryanair
  2. Marta Ríos deja la dirección de la MAZ para asumir 'una oportunidad profesional excepcional' tres meses después de su fichaje
  3. Nueva reapertura de un mítico local de tardeo en el Casco Antiguo de Zaragoza: promoción de dos por uno en copas
  4. El aeropuerto de Zaragoza apunta a un 'sorpasso' histórico en el momento más decisivo para las compañías: ¿el final del reinado de Ryanair?
  5. La 'BBC' suiza indaga en el despliegue de los centros de datos en Aragón: 'Me sorprenden las dimensiones, son mucho mayores que en Fráncfort
  6. Despega un nuevo vuelo desde Zaragoza y planta cara a Ryanair con precios más baratos
  7. Cambios en el tráfico de Zaragoza: empiezan las obras en una importante calle y se alivian los atascos en el Portillo
  8. Los efectos de la prioridad nacional ya se notan en Aragón: 'los nuestros' siempre ganan a 'los otros'

El PSOE Zaragoza avanza con "compromiso e ilusión" hacia las próximas elecciones municipales

El PSOE Zaragoza avanza con "compromiso e ilusión" hacia las próximas elecciones municipales

CEOE Aragón entrega los Premios Empresa de Aragón 2026 en una gran gala con más de 300 invitados

CEOE Aragón entrega los Premios Empresa de Aragón 2026 en una gran gala con más de 300 invitados

Los agricultores de Aragón alertan de que el precio del gasóleo profesional repercutirá en los consumidores y pone "en riesgo" la viabilidad de las explotaciones

Los agricultores de Aragón alertan de que el precio del gasóleo profesional repercutirá en los consumidores y pone "en riesgo" la viabilidad de las explotaciones

Amazon descarta suspender las obras de sus centros de datos, pero pide al Gobierno que tenga en cuenta al alumno que "ha hecho los deberes en verano"

Amazon descarta suspender las obras de sus centros de datos, pero pide al Gobierno que tenga en cuenta al alumno que "ha hecho los deberes en verano"

La doble cara del aeropuerto de Zaragoza: vuelve a pinchar en viajeros pero se dispara en mercancías

La doble cara del aeropuerto de Zaragoza: vuelve a pinchar en viajeros pero se dispara en mercancías

El Gobierno de España confirma una inversión de 104 millones de euros en los aeropuertos de Zaragoza y Huesca

Estamode cumple 80 años: la industria "silenciosa" de Zaragoza que mueve ascensores, coches y electrodomésticos

Estamode cumple 80 años: la industria "silenciosa" de Zaragoza que mueve ascensores, coches y electrodomésticos

AWS sufragará la renovación de 25 kilómetros del Canal Imperial para evitar fugas de agua

AWS sufragará la renovación de 25 kilómetros del Canal Imperial para evitar fugas de agua
Tracking Pixel Contents