La Universidad San Jorge celebra su acto de Apertura poniendo el foco en la tecnología y el pensamiento crítico

La Universidad San Jorge ha celebrado este martes el Acto de Apertura del curso 2026-2027 en una ceremonia en la que se ha puesto el foco en la tecnología y el pensamiento crítico. El evento ha comenzado con la bienvenida de Silvia Carrascal, rectora de la Universidad San Jorge, quien ha destacado en su discurso la responsabilidad de las universidades ante los grandes desafíos actuales. “La revolución digital avanza a una velocidad sin precedentes, los desafíos medioambientales exigen respuestas cada vez más urgentes y la incertidumbre geopolítica redefine equilibrios económicos, sociales y culturales”. Y ante este escenario, ha defendido que “las universidades estamos llamadas a comprender lo que sucede, a investigarlo, a explicarlo y a formar a quienes deberán liderar las decisiones que marcarán las próximas décadas”. Una misión que, según ha explicado, debe desarrollarse situando a la persona en el centro.

Con respecto al impacto de la tecnología, Carrascal ha advertido de que su desarrollo debe ir acompañado de pensamiento crítico y responsabilidad, ya que “ninguna tecnología sustituirá el fundamento de una verdadera educación universitaria: la capacidad de pensar críticamente, de formular las preguntas adecuadas, de comprender la complejidad de los problemas y de actuar con responsabilidad”.

La ceremonia ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, el consejero de Sanidad, Ángel Sanz Barea, la alcaldesa de Villanueva de Gállego, Inés Baudín, la vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, y otros destacados representantes de las instituciones y empresas aragonesas

La lección inaugural ha corrido a cargo de José Manuel Murgoitio, secretario general de la Universidad San Jorge y profesor de Derecho eclesiástico del Estado en el grado en Derecho, quien ha reflexionado sobre el papel de las creencias y convicciones en las sociedades democráticas actuales y ha abordado las diferencias entre laicidad y aconfesionalidad.

El presidente Azcón junto a la rectora Silvia Carrascal, este martes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Por su parte, Pedro Baringo, presidente del Grupo San Valero, ha destacado el valor de la libertad y la verdad como pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto o idea. “Solo una idea llega a buen término cuando se expresa desde la libertad y la verdad”, ha señalado. Baringo ha subrayado la responsabilidad de la comunidad educativa en la búsqueda y transmisión del conocimiento. “No toda idea es respetable, y en este caso hay que combatirla siempre desde la verdad, por eso, a los alumnos os pido que descubráis la verdad con mayúsculas”, ha afirmado Baringo.

Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza y gran canciller de la Universidad San Jorge, ha resaltado que cada nuevo curso “es un lienzo en blanco que Dios pone en nuestras manos” y una oportunidad para “transmitir una labor que trasciende a las aulas”. Durante su intervención, ha declarado que “estamos en un momento de especial trascendencia para la humanidad” y que, ante este panorama, “la propuesta de inspiración cristiana está llamada a ser un pilar fundamental para la transformación de la sociedad”.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho alusión a los nuevos grados que impulsará la USJ el próximo curso y ha trasladado su deseo de que la Universidad San Jorge continúe avanzando en su labor educativa. Además, Azcón ha apuntado que la formación universitaria debe contribuir a que los jóvenes “miren al futuro de Aragón con pensamiento crítico”, y ha puesto el foco especialmente en la necesidad de preparar a los alumnos para afrontar los retos que plantea la inteligencia artificial.

La Universidad San Jorge en cifras

La Universidad San Jorge empezó el pasado día 8 el curso académico con más de 1.300 estudiantes de nuevo ingreso y una importante novedad en su campus de Villanueva de Gállego, la apertura del edificio Innova, el octavo de la Universidad, destinado a ampliar progresivamente los espacios de simulación avanzada y tecnologías inmersivas.

El Acto de Apertura, este martes, en el salón de actos de la USJ. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Este curso académico la Universidad recibirá a más de 900 nuevos alumnos de grado, más de 130 que estudiarán un máster universitario, cerca de 80 que cursarán un título propio y casi 200 que comenzarán un título en USJ Sénior.

De esta manera, la Universidad San Jorge supera este curso los 4.500 estudiantes y su alumnado refleja el carácter cada vez más internacional del campus y su capacidad para atraer estudiantes de otras comunidades autónomas. Actualmente, cuenta con 463 estudiantes internacionales, que representan el 12% del alumnado, procedentes principalmente de Francia, Italia, Rumanía, Países Bajos, China, Irlanda, Alemania, Dinamarca, México y República de Corea. Asimismo, 419 estudiantes españoles proceden de fuera de Aragón.