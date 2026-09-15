Vox se vuelve a saltar la separación de poderes: sus diputados asisten a las reuniones de trabajo de consejeros del Gobierno de Aragón

No es la primera vez y no parece que vaya a ser la última. Vox vuelve a saltarse la separación de poderes en Aragón y mete a algunos diputados de su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón en reuniones de trabajo de sus consejeros en el Gobierno de Aragón. Así se ha confirmado cuando han trasladado este martes el comunicado sobre la reunión del titular de Medio Ambiente y Turismo, Luis Francisco Biendicho, que se citado con la asociación de afectados de la cuenca del Ebro, Asafre, en una convocatoria en su despacho de la consejería en la que también ha participado el portavoz de Vox en el Parlamento aragonés, Santiago Morón.

El propio comunicado del Gobierno de Aragón recoge la participación de Morón en una reunión de la consejería, lo que supone una evidente colisión con la separación del poder Ejecutivo y Legislativo, que se ejercen en el Gobierno de Aragón y en las Cortes autonómicas.

"El Gobierno de Aragón y la Asociación de Afectados por las Riadas de la Cuenca del Ebro (ASAFRE) han coincidido en la necesidad de mantener y limpiar los cauces como una medida fundamental para prevenir los efectos de las avenidas. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida en el Departamento de Medio Ambiente y Turismo. En el encuentro, presidido por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, han participado la directora gerente del Instituto Aragonés del Agua, Eva Sierra; el diputado autonómico, Santiago Morón, el Jefe de Gabinete del Departamento, Alejandro Martínez, y representantes de ASAFRE en Aragón y Navarra, entre ellos su presidente, Alfonso Barreras", señala la nota de prensa oficial del Ejecutivo aragonés, en la que no se especifica que Morón es diputado de Vox. También la foto del encuentro muestra la presencia de Morón, el único diputado de una reunión a la que no han asistido parlamentarios de ninguna otra formación política.

No es la primera vez que representantes institucionales de la extrema derecha caen en una confusión de la separación de poderes. Ya ocurrió en la pasada legislatura, con Marta Fernández como presidenta de las Cortes, que celebraba reuniones de Presidencia en las que participaban también otros diputados de su grupo, pero no de otros grupos parlamentarios.

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. / VOX CORTES DE ARAGÓN

Al preguntar por la participación del diputado de Vox en la reunión del consejero Biendicho, fuentes del partido han explicado que Morón, además de ser portavoz del grupo parlamentario, "es portavoz de la comisión de Agricultura" y por eso, "en cuestiones que afectan a dicha área, suele estar presente porque hay interés de todas las partes en plantear y recabar las inquietudes/comentarios que las distintas organizaciones trasladan". También han señalado que consideran "más operativo" realizar así las reuniones. Sin embargo, el resto de diputados del resto de grupos políticos (PP, PSOE, Teruel Existe, CHA o Izquierda Unida) no han tenido acceso a esta reunión en la sede del Gobierno de Aragón.

Fuentes de Vox reconocen que también "se dan casos en los que las organizaciones contactan" al diputado y le piden que "les 'reúna' con los consejeros". Es lo que ocurrió, aseguran, en este caso. "Fue la propia asociación quien le pidió a Morón que les pusiera en contacto con el Departamento, a lo que Morón y el consejero Biendicho accedieron. Y así entendemos que es más práctico y directa la comunicación con todos los agentes implicados", recalcan desde Vox, donde no dan respuesta a por qué el diputado de su grupo parlamentario puede tener acceso a información compartida en una reunión con un consejero a la que no tendrán acceso el resto de los diputados autonómicos de Aragón.

Para quitarle importancia, desde Vox han explicado que en otras ocasiones también se realizan actos con representantes de otros partidos. Por ejemplo, han recordado una "visita a Andorra con su alcalde (del PSOE), o en la residencia de Sariñena con el diputado Mascún Ariste (CHA), a quien también invitamos a la visita". Sin embargo, Ariste, además de ser diputado autonómico por CHA es concejal del partido en el Ayuntamiento de Sariñena, y en aquella visita se invitó a toda la corporación municipal. Es decir, que no asistió a la cita por ser diputado, sino por ser concejal de su ayuntamiento.

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Desde la extrema derecha han recalcado que Morón está "muy en contacto con organizaciones agrarias que tienen que ver con Medio Ambiente y Turismo" y que también antes de estar en el Gobierno mantenía reuniones con ellas. Ello, por otra parte, formaba parte de su labor como diputado autonómico, y en ese caso no se producía un conflicto por incumplirse la separación de poderes ejecutivo y legislativo.