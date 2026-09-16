Aragón compra las primeras dosis de la gripe y ya prepara la campaña: esta es la fecha de inicio de la vacunación

Aragón ya ha comenzado a preparar la campaña de vacunación de la gripe 2026-2027 y lo ha hecho con la compra de las primeras 70.000 dosis, adquiridas a la empresa Viatris Pharmaceuticals por cerca de 440.000 euros. Se trata de las vacunas licitadas en el lote 1 de un Acuerdo Marco que fija las condiciones para este tipo de compras, pero todavía quedan muchas más por llegar. De hecho, según fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, se prevé adquirir más de 400.000 dosis, una cifra similar a la de otros años. En 2025 fueron 419.000 tras una inversión de 3,8 millones.

Viatris Pharmaceuticals se ha llevado este primer contrato al presentar la mejor oferta frente a la compañía Sanofi, que también pujó por este lote. El suministro de las primeras vacunas marca ya el inicio de la preparación de la temporada para combatir la gripe en Aragón, donde la inmunización, si se sigue la dinámica de otros años, comenzará entre finales de este mes de septiembre y principios de octubre.

Del mismo modo, se iniciará con la vacunación en las residencias de mayores para seguir después por los niños hasta los 8 años, mayores de 80 años y otros grupos de riesgo como mayores de 60 años, pacientes crónicos o embarazadas. Las agendas en los centros de salud se irán abriendo de forma progresiva.

Un año más, se desconoce cómo será el virus de la gripe y tampoco se puede predecir cuándo empezará el frío en Aragón y los virus respiratorios como tal. Hay que recordar que la campaña de protección incluye la administración de tres vacunas: gripe, covid e inmunización contra el virus respiratorio sincitial. Estos son habituales a finales del otoño y sobre todo en invierno.

Vacunación a una menor en Aragón, la campaña anterior. / Miguel Ángel Gracia

Aunque lo normal es comenzar la vacunación contra la gripe a comienzos de octubre, hay comunidades como La Rioja que este año la han adelantado y desde este pasado lunes ya inmuniza a su población. Además, en la comunidad vecina también han ampliado la cobertura entre los menores, a los que van a vacunar hasta los 13 años.

Alcanzar altas tasas de cobertura de vacunación entre la población y los profesionales sanitarios volverá a ser el objetivo del Salud, y desde el sindicato de enfermería Satse también han reclamado la contratación de más personal para hacer frente a la campaña y también poder alcanzar las coberturas deseadas. "Reclamamos a todos los servicios que no caigan en el mismo error de todos los años y refuercen las plantillas de Enfermería en los centros de Atención Primaria", han indicado.

Plantillas "sobrecargadas"

"Desde Satse volvemos a advertir a todas las administraciones sanitarias que las actuales plantillas de enfermeras/os se encuentran ya muy sobrecargadas de trabajo y necesitan un refuerzo con más profesionales que eviten los problemas que se repiten todos los años", dicen. "Las enfermeras de Atención Primaria tienen que hacerse cargo de hasta 2.000 personas e incluso más cuando el cupo máximo no debería superar las 1.500 personas", señalan.

La temporada pasada, los sectores Zaragoza I y Zaragoza II obtuvieron cifras de 51% de la población vacunada en el grupo de edad comprendido entre 6 meses y 8 años, siendo los porcentajes más altos de Aragón en este grupo etario. En el caso del grupo de edad 60 a 80 años, el sector con mayor porcentaje de población vacunada es Calatayud (50%) seguido de Teruel (49%), como ocurrió en la temporada 24-25.

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Una de las fórmulas que dio muy buen resultado la campaña pasada fueron las jornadas de vacunación sin cita previa en el hospital Provincial de Zaragoza, que se desarrollaron en fines de semana y atrajeron a numerosa población, lo que aumento las tasas de inmunización.