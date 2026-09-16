La Denominación de Origen Campo de Borja prevé una vendimia de "25 millones de kilos de uva" en una campaña marcada por "la sequía y las altas temperaturas"

La Denominación de Origen Protegida Campo de Borja prevé terminar la vendimia de este año recogiendo entre 24 y 25 millones de kilos de uva. Una campaña "en la media" de la última década en la DOP, pero que terminará antes de lo esperado y con un resultado final algo peor del esperado hace unos meses. En la propio DOP consideran que "las altas temperaturas y la sequía" son los culpables de esa reducción de kilos de cosecha y de la aceleración de los procesos de recolección.

Eduardo Ibáñez, presidente de la denominación de origen, señala que a mediados de septiembre la recolección llevará "en torno al 40%", pero con la campaña iniciada "mucho antes que otros años". "La garnacha se está recogiendo lento, pero hay otras variedades que prácticamente se han terminado", concreta por vía telefónica, poco después de celebrar la fiesta de la vendimia en Ainzón. Las previsiones del presidente de la denominación es que se trabaje en la recogida de la garnacha hasta finales del mes de octubre.

La cifra final rondará "los 24 o 25 millones de kilos de uva", un registro menor a "las previsiones de mayo, cuando pensábamos que podríamos llegar hasta los 28 o 29 millones de kilos recogidos". Con los datos en la mano, Ibáñez sitúa la presente campaña "en la media de la última década". La nota positiva se encuentra si la comparación se limita al verano pasado, cuando se registró "un año bajo". Respecto a esa vendimia, los 25 millones previstos para 2026 superan en "un 20%" lo cosechado en 2025.

El descenso en la cosecha esperada se fundamenta en dos razones. "La merma viene sobre todo por el calor, porque la uva está muy deshidratada y la maduración ha sido demasiado rápida", resume Ibáñez, que también culpa a la falta de precipitaciones del estado de las vides del Campo de Borja: "Ha habido sequía durante todo el año". Con estos dos elementos, la cosecha se ha resentido y también ha acelerado el ritmo de la cosecha, porque "en un año normal todo iría un poco más tardío".

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Aunque la fiesta de la vendimia en Ainzón se celebró este martes, las bodegas y los agricultores de la DOP tienen trabajo hasta finales de octubre. "Normalmente para el Pilar estamos en plena faena, pero este año ya quedarán solo los últimos coletazos", ejemplifica Ibáñez, que tampoco encuentra consuelo en la situación del mercado para paliar el bajón en las previsiones de cosecha, ya que "las ventas están flojas" y se puede terminar con un descenso de "entre el 10% y el 15%". "Hay poco consumo y los mercados están parados", finaliza el presidente de la DOP.