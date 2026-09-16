Educación
¿Quién es quién en el equipo de expertos que participará en los cambios del currículo en Aragón tras el batacazo de Pisa?
El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón quiere tener un primer informe para Navidades, de forma que los cambios en las asignaturas se apliquen ya desde el curso 2027-2028
El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ya tiene definidos los perfiles que formarán parte del grupo de expertos que se encargarán de darle una vuelta al currículo aragonés con el objetivo de mejorar, en un futuro próximo, los resultados y el nivel académico del alumnado en Aragón.
Después del batacazo que reflejó el último informe de Pisa, en el que la comunidad autónoma de Aragón obtuvo los peores resultados en Matemáticas, Lectura y Ciencias, a pesar de que mejoraba los datos de la media nacional, la consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Ejecutivo aragonés anunció que tomaría medidas para tratar de recuperar "la excelencia" de la enseñanza aragonesa. Y los primeros cambios quieren que pasen por una reforma del currículo académico en ese 40% que depende de la gestión directa de los gobiernos autonómicos.
En una reciente entrevista con este diario, la consejera del ramo, Carmen Susín, dijo que uno de los objetivos debe pasar por recuperar horas de Matemáticas y fortalecer también la comprensión lectora. Como ejemplo, recordó que en la última legislatura del cuatripartito, con el cambio a la Lomloe, se optó por eliminar una hora de Matemáticas y destinarla a la asignatura de Valores. "Quizá esa hora no había que restársela a las Matemáticas", comentó la consejera.
En todo caso, un equipo "de expertos" será el encargado de analizar el currículo actual, ver "la paja" de lo que sobra, analizar qué cosas no funcionan y qué aspectos se deben reforzar para tratar de reflotar los resultados de Aragón en este informe.
El equipo de expertos
Según fuentes del Departamento de Educación, el equipo de expertos estará conformado por docentes con trayectoria en las aulas, inspectores educativos y expertos universitarios con conocimiento profundo de las materias y competencias básicas que se quieren revisar tras el informe, como Matemáticas, Ciencias y Lectura.
De momento, no se han concretado las contrataciones de estas personas, pero la intención es que empiecen a trabajar "cuanto antes", "de inmediato", con la intención de tener listas sus propuestas "hacia Navidad -o poco después-". Después, el departamento analizará esas ideas con la intención de reformar el currículo y que dé tiempo a incorporar los cambios de cara al curso 2027/2028.
Suscríbete para seguir leyendo
- El vuelo internacional que ya domina el mercado en Zaragoza: quince meses han bastado para desbancar al buque insignia de Ryanair
- Marta Ríos deja la dirección de la MAZ para asumir 'una oportunidad profesional excepcional' tres meses después de su fichaje
- Nueva reapertura de un mítico local de tardeo en el Casco Antiguo de Zaragoza: promoción de dos por uno en copas
- El aeropuerto de Zaragoza apunta a un 'sorpasso' histórico en el momento más decisivo para las compañías: ¿el final del reinado de Ryanair?
- Despega un nuevo vuelo desde Zaragoza y planta cara a Ryanair con precios más baratos
- La 'BBC' suiza indaga en el despliegue de los centros de datos en Aragón: 'Me sorprenden las dimensiones, son mucho mayores que en Fráncfort
- Cambios en el tráfico de Zaragoza: empiezan las obras en una importante calle y se alivian los atascos en el Portillo
- Los efectos de la prioridad nacional ya se notan en Aragón: 'los nuestros' siempre ganan a 'los otros'