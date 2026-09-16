¿Quién es quién en el equipo de expertos que participará en los cambios del currículo en Aragón tras el batacazo de Pisa?

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ya tiene definidos los perfiles que formarán parte del grupo de expertos que se encargarán de darle una vuelta al currículo aragonés con el objetivo de mejorar, en un futuro próximo, los resultados y el nivel académico del alumnado en Aragón.

Después del batacazo que reflejó el último informe de Pisa, en el que la comunidad autónoma de Aragón obtuvo los peores resultados en Matemáticas, Lectura y Ciencias, a pesar de que mejoraba los datos de la media nacional, la consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Ejecutivo aragonés anunció que tomaría medidas para tratar de recuperar "la excelencia" de la enseñanza aragonesa. Y los primeros cambios quieren que pasen por una reforma del currículo académico en ese 40% que depende de la gestión directa de los gobiernos autonómicos.

En una reciente entrevista con este diario, la consejera del ramo, Carmen Susín, dijo que uno de los objetivos debe pasar por recuperar horas de Matemáticas y fortalecer también la comprensión lectora. Como ejemplo, recordó que en la última legislatura del cuatripartito, con el cambio a la Lomloe, se optó por eliminar una hora de Matemáticas y destinarla a la asignatura de Valores. "Quizá esa hora no había que restársela a las Matemáticas", comentó la consejera.

En todo caso, un equipo "de expertos" será el encargado de analizar el currículo actual, ver "la paja" de lo que sobra, analizar qué cosas no funcionan y qué aspectos se deben reforzar para tratar de reflotar los resultados de Aragón en este informe.

Carmen Susín, consejera de Educación, en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO. / Jaime Galindo / EPA

El equipo de expertos

Según fuentes del Departamento de Educación, el equipo de expertos estará conformado por docentes con trayectoria en las aulas, inspectores educativos y expertos universitarios con conocimiento profundo de las materias y competencias básicas que se quieren revisar tras el informe, como Matemáticas, Ciencias y Lectura.

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De momento, no se han concretado las contrataciones de estas personas, pero la intención es que empiecen a trabajar "cuanto antes", "de inmediato", con la intención de tener listas sus propuestas "hacia Navidad -o poco después-". Después, el departamento analizará esas ideas con la intención de reformar el currículo y que dé tiempo a incorporar los cambios de cara al curso 2027/2028.