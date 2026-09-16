La gasolina rompe la barrera de los dos euros en más de 150 estaciones de Aragón

Viajar es un placer y cada vez más una cuestión de dinero. El aumento de los precios, que este mes ha vuelto a situar al IPC en un crecimiento interanual del 3,9% en Aragón, sigue castigando el bolsillo de los ciudadanos. A nivel nacional, el indicador se ha elevado un 4,3% respecto a agosto de 2025 y tanto analistas como administraciones coinciden en que los combustibles son los principales causantes de que se pueda asumir menos gastos con el mismo dinero. La gasolina lleva la voz cantante en las estaciones de servicio de Aragón y rompe la barrera "psicólogica" de los dos euros por litro. El diésel se contiene en su inmensa mayoría por debajo de ese límite, pero es fácil encontrarse en los repostajes con cifras muy cercanas.

El Geoportal de gasolineras, una herramienta del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que se pueden ver los precios de todas las estaciones de servicio del país, refleja ese crecimiento que parece no tener freno. Llenar los automóviles es más caro que hace unos meses, con las ayudas al combustible y al gasóleo profesional viviendo sus últimos días. El propio portal del Miteco alerta de que los precios que refleja "se determinan conforme a los tipos impositivos modificados con carácter temporal en el Real Decreto-Ley 18/2026", el aprobado por el Gobierno como Plan Integral de Respuesta al Crisis en Oriente Medio y que ha provocado esta escalada de precios.

Un recorrido por la geografía aragonesa por este portal determina que la gasolina sin plomo 98 supera los dos euros en 158 gasolineras de toda la comunidad autónoma. Hasta 86 estaciones de servicio superan este número en la provincia de Zaragoza, por las 45 que lo hacen en Huesca y las 27 que lo hacen en la provincia de Teruel. Como dato, en Geoportal aparecen registradas 30 estaciones de servicio en Teruel, por lo que solo tres gasolineras (dos en Alcañiz y una en Híjar) consiguen contener este combustible por debajo de esos dos euros.

Un hombre reposta en una gasolinera de Zaragoza, este martes. / Miguel Ángel Gracia

En el otro lado del análisis, el gasóleo A que el Miteco reconoce en su aplicación como "habitual". Solo una gasolinera de toda la comunidad autónoma tiene por encima de los dos euros este combustible. Se encuentra en Formigal, en la provincia de Huesca, en soledad en una clasificación en la que la cifra más repetida para el gasóleo A es un precio de más de 1,99 euros.

Aguantan mejor el tipo las gasolinas tipo 95, con apenas un puñado de gasolineras por provincia en las que la barrera de los dos euros queda atrás. En determinados surtidores, como Moeve o Repsol, se aproxima más el precio de venta al público a los 2,10 euros que a volver por debajo de esa cifra que antes parecía imposible y hoy es casi añorada por los conductores que más kilómetros hacen en su día a día.

Lo que se ve en todas las estaciones de servicio es lo que ha demostrado con datos y análisis el Índice de Precios al Consumo que se ha hecho público este martes. En la tabla, el apartado que más ha crecido respecto al año anterior es el del Transporte, con una tasa de inflación del 9,3%. Un aumento que, evidentemente, se sustenta en el crecimiento de los precios de los combustibles. Como referencia en materia de precios energéticos, el petróleo en su calidad Brent cotizó en agosto de 2026 a una media de 87,3 dólares el barril, un 5,1% más caro que en julio y un 30,2% por encima de agosto del año anterior. Respecto al gas natural TTF, que influye particularmente en la formación del precio de la electricidad, se observa un precio medio en agosto de 62,1 euros por MWH, un 15,2% más caro que en julio y un 90,0% por encima del precio de agosto del año pasado.

El segundo de los indicadores que ha aupado el precio es el apartado de la Vivienda, que sustenta su crecimiento del 7,5% en la electricidad.

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Las previsiones para el mes de octubre no parecen las mejores para los bolsillos de los ciudadanos. La presumible caída del decreto de ayudas por la situación en Oriente Medio, que incluía esta rebaja fiscal en el diésel y en la gasolina, implicará un encarecimiento de los repostajes. El precio del gasóleo ha crecido un 30% en agosto y el de la gasolina un 17%, pero se esperan aumentos de 24 y 6 céntimos, respectivamente, cuando el mencionado decreto decaiga.