Tensión en las comunidades de vecinos por los puntos de recarga de los coches eléctricos: "La solución ideal es una preinstalación"

“No quiero que el cable pase por mi plaza de garaje”. “¿Por qué tenemos que pagar la presinstalación todos los propietarios si yo no me voy a comprar un eléctrico?”. “¿Pero esto es seguro? El otro día salió en las noticias que se incendió un coche eléctrico y arrasó con un garaje”. Las dudas y protestas se han apoderado estos últimos años de las comunidades de propietarios de toda España por las instalaciones de puntos de recarga de coches eléctricos o híbridos enchufables en los garajes comunitarios.

En la actualidad, hay más de un millón de coches electrificados circulando por las carreteras españolas, pero su ascenso sigue imparable. Las matriculaciones de este tipo de vehículos registraron un ascenso del 28% en agosto, hasta alcanzar las 21.292 unidades, según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam). En lo que va de año, se acumula una subida del 33,6%, con un total de 208.611 unidades.

Y esos vehículos tienen que cargarse en algún sitio, claro, y lo lógico es que lo hagan en el sitio donde duermen. Así, el debate sobre si poner un punto de recarga, cómo hacerlo y quién lo paga ha aparecido en miles de juntas de propietarios, provocando dolores de cabeza, enfados y disputas que han llegado incluso a los tribunales. Un problema que también se ha instalado en Aragón y Zaragoza.

"La instalación de estos puntos de recarga está creciendo de forma exponencial. Cuando empezó el coche eléctrico, por cada 500 plazas se instalaban dos puntos al año. Ahora son ya 10 o 15 anuales", diagnostica Antonio Calvo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, que la liga sobre todo a la incursión en el mercado de los coches chinos.

Cargador para coche eléctrico en un garaje comunitario. / José Luis Roca

Manuela Julia Martínez, homóloga de Calvo en Madrid, señala que, en muchos casos, los propietarios desconocen que la instalación de un punto de recarga privado en una plaza individual “no necesita autorización de la junta”. Así lo ratificó el Tribunal Supremo en diciembre cuando resolvió, dentro de un litigio abierto en 2017 entre un vecino y una junta de propietarios en Villajoyosa (Alicante), que la instalación del punto de recarga en un garaje sólo requiere comunicarlo previamente a la comunidad. En particular, aunque el cableado para el suministro de energía discurra por elementos comunes, no se precisa una autorización, salvo que se aprecie una afectación “innecesaria o desproporcionada” o pueda entrañar “un perjuicio para los demás copropietarios”.

Dos opciones para la instalación

A la hora de hacer la instalación para alimentar el vehículo hay dos opciones. La primera es que el propietario del coche coloque un punto de recarga en su plaza de párking que esté conectado por un túnel de cableado con el contador de su casa, que normalmente se encuentra en el cuarto de contadores comunitario, que suele estar en la planta baja. La obra no es sencilla. Para ello hay que perforar paredes y pasar cableado por zonas comunes, entre otras cuestiones.

La segunda es que la comunidad haga una preinstalación, que debe haber sido aprobada por dos tercios de los vecinos de la comunidad y donde se prepara la infraestructura eléctrica del garaje para que puedan conectarse futuros cargadores. Aunque, eso sí, la ley ya obliga en las promociones nuevas a dejar lista esa preinstalación para que, luego, cada vecino complete la instalación de su punto de recarga si así lo precisa.

Coches aparcados en un garaje subterráneo de Zaragoza. / ÁNGEL DE CASTRO

El montaje individual puede costar entre 1.000 y 2.500 euros, incluyendo el wallbox, cableado, protecciones, instalación y legalización. Su precio varía dependiendo del recorrido del cableado y la dificultad de la obra. La preinstalación, para una comunidad de unos 50 propietarios, ascendería a entre 10.000 y 20.000 euros dependiendo también de la complejidad.

"La preinstalación es la solución ideal. De lo contrario, se generan enjambres de cables que pueden ser peligrosos y, evidentemente, se quedan conflictos, o bien porque el propietario que instala su punto de recarga no elabora un proyecto y los cables cruzan por otras plazas, o bien porque algún vecino no tiene intención de comprarse un coche eléctrico y pone problemas", ratifica el presidente de CAF Aragón, Antonio Calvo.

El aspecto de la seguridad también es objeto de disputa ya que los incendios originados en coches eléctricos, según fuentes de bomberos consultadas por EL PERIÓDICO, del grupo editorial Prensa Ibérica, “son más virulentos y difíciles de apagar”. “Se están haciendo muchas pruebas para tratar de mejorar la extinción, porque se necesita mucha agua”, señalan fuentes del cuerpo.

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Con todo, en las dos opciones de instalación ha habido subvenciones estatales que cubren hasta el 80% de la instalación. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, se han dado 13,1 millones de euros de ayudas a un total de 1.187 presintalaciones en España gracias a los Planes Moves II y Moves III [del año 2020 a 2024]. La comunidad con más ayudas fue Catalunya, con 488, seguida de lejos por Madrid (227). En esos mismos planes se dieron 194 millones de subvención a 145.532 puntos de recarga de particulares.