Adriana Abenia: así es la emblemática presentadora zaragozana y Premio Woman Aragón 2026

Sus habilidades para la comunicación, su versatilidad, su gran sonrisa (con frecuencia seguida de una risa sonora), su físico prominente, y su simpatía (infinita) han hecho que Adriana Abenia sea una de las figuras imprescindibles y más queridas de la pequeña pantalla y, también, la destinataria en 2026 del Premio Comunicadora en los Premios Woman Aragón, la gala de la revista Woman que, este miércoles, 29 de abril, reconoce a las personalidades más inspiradores de la cultura, la moda, los medios o el deporte con identidad aragonesa.

Nacida en Zaragoza hace 41 años (en concreto, un 14 de julio de 1984), ni su formación ni sus primeros pasos en el mundo laboral estuvieron directamente relacionados con lo que ha sido después su principal profesión ya que se diplomó en Turismo en la Universidad de Zaragoza y comenzó trabajando de modelo en Milán (allí desfiló para diseñadores de la talla de Armani o Prada).

Aunque desde entonces ha seguido colaborando esporádicamente con firmas de moda, belleza o decoración como imagen o embajadora, su carrera se ha desarrollado posteriormente en la comunicación y, sobre todo, en la televisión, donde ha sido presentadora, reportera intrépida o colaboradora en una veintena de programas en cadenas regionales y nacionales.

Así, en 2009 debutó en Aragón TV como colaboradora del espacio 'Sin ir más lejos', aunque la fama le vino más tarde como presentadora de 'Fresa ácida' en Telecinco y, sobre todo, con su papel de reportera en 'Sálvame' (2011) y colaboradora de 'Sávame de Lux' (2012), en la misma cadena.

Adriana Abenia / Gtres / Sergio R Moreno

A partir de ahí, ha pasado por La Sexta ('Así nos va'), ha conducido galas y ha sido colaborada en La 1 ('Premios Iris', '¿Juegas o qué?', 'D Corazón'), ha presentado 'Hazte un selfi' en Cuatro, 'Mundo brasero' en Antena 3.... y estos días la veíamos de nuevo en el aniversario de Aragón TV con un programa especial de 'Trocicos' (Aragón TV). Además, sigue al frente de 'Callejeando' (Telemadrid), que prepara una nueva temporada.

Adriana Abenia, con look de LmasL y sandalias Membur en los Premios Woman / Gtres

Pero no es lo único que ha hecho esta aragonesa inquieta, madre de una niña de 7 años llamada Luna: por el camino, ha probado la interpretación (en la serie 'Becarios'), ha protagonizado videoclips (uno de los más vistos de Shuarma, 'El último abrazo', y o Rash), ha asomado (involuntariamente) en tops de belleza y sensualidad, y ha escrito un libro, la novela 'Lo que moja la lluvia', en 2013.

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Adriana Abenia / D. R.

También ha sido brillante embajadora de Aragón en distintos formatos y en su día a día, donde siempre ha llevado a gala sus raíces. Por todo ello, Adriana Abenia es, este 2026, Premio Comunicadora en la 1ª edición de los Premios Woman Aragón. ¡Enhorabuena!