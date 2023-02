Aliaga: "Apelo a la responsabilidad, que se retire la moción y se hable"

Después de horas de negociaciones, encuentros, llamadas telefónicas e incertidumbre, el presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha comparecido ante los medios en los pasillos de las Cortes de Aragón para hacer una llamada a la "responsabilidad" y solicitar al sector que ha presentado la moción de censura "que la retire y aplace la votación" para seguir negociando.

En un tono menos duro que en anteriores ocasiones y sin querer desvelar cuáles son los detalles de las negociaciones entre ambas partes, Aliaga, arropado por los diputados Jesús Guerrero y Esther Peirat, que se mantienen unidos como una roca y garantizan con sus votos la estabilidad del Gobierno cuatripartito, ha garantizado que el PAR culminará la legislatura dentro del Ejecutivo aragonés y ha garantizado la "estabilidad" en Aragón. "Pase lo que pase" en la votación de la moción prevista para esta tarde a las 19.30 horas en la sede del partido.

"Yo apelo a la responsabilidad: que se retire la moción, que se aplace la votación y que se sienten la próxima semana. Yo no quiero estar en esa reunión para que no influya en las decisiones. Que se sienten quien proceda. Pero digo lo que digo es que creo que es una mala opción la moción. No lo digo por mí, porque la moción está en los estatutos. Sino por la imagen del partido", ha manifestado Aliaga.

"Esto tiene unas consecuencias sobre la imagen del partido creo que nefastas. Por lo cual yo estoy haciendo un llamamiento a la responsabilidad y que se hable. No se puede convocar una moción de censura cuando hay un plazo de siete días, en 48 horas", ha pedido Aliaga. "Si quieres negociar, no apures tanto el plazo. Y háblese la próxima semana", ha solicitado desde los medios.

"La mayoría de la moción no es tal mayoría"

Además, el presidente del partido ha recalcado, como en los últimos días, que aunque el sector díscolo tenga la mayoría orgánica, él cuenta con más apoyos en el territorio.

"Quiero hacer un llamamiento porque esa mayoría no es tal mayoría. Es una exigua mayoría porque solo hay 16 personas de los 28 que presuntamente van a apoyar esa moción", ha expresado, tras recordar que se han producido reuniones de alcaldes y concejales del PAR en Huesca, Zaragoza y Teruel "que quieren que el partido no esté en esta incertidumbre".

Para Arturo Aliaga, la clave de todo pasa por la judicialización del partido. Con dos procedimientos abiertos por el militante crítico Xavier de Pedro, considera, será "muy complejo" iniciar un proceso de elecciones primarias.

"Mi intención es que se cumpla la sentencia para dejar de estar bajo sospecha. Vamos a repetir el congreso y cumplamos la sentencia y abramos un periodo nuevo. Esa es mi visión de esa votación que se va a celebrar esta tarde. Es una exigua mayoría", ha incidido.

"Si apoyan la moción la admitiré porque soy un demócrata"

Con todo, Aliaga ha dejado claro que si prospera la moción, admitirá los resultados. "La democracia es así, si hacen una moción y la apoyan, la admitiré porque soy un demócrata convencido. Pero espero, sobre todo, que hay que cumplir la sentencia y rehacer esa honorabilidad del partido con un nuevo congreso", ha insistido.

Antes, durante y después de las palabras de Aliaga, las negociaciones entre ambos bandos continúan sin descanso en unas horas clave para el futuro de un partido que suma más de 45 años de historia.

"Yo he decidido no intervenir en la negociación", ha reconocido Aliaga. "Lo que quiero es que se retire la moción porque se abre un camino irreversible y habrá consecuencias de imagen del partido y candidaturas", ha incidido.