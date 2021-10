La Policía Local de Huesca se ha adherido a una campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) con la que pretende concienciar en el respeto a la movilidad peatonal, recordando que las aceras son un espacio exclusivo para los desplazamientos a pie.

"Con un tono amable y divertido", busca dar a conocer la norma de una manera clara y, de este modo, reducir los accidentes en las aceras y los espacios peatonales, ha informado el Consistorio oscense en una nota de prensa.

Se trata de reforzar la idea de que el respeto de las normas que garantizan la movilidad segura es básico para avanzar hacia el modelo de ciudades pacificadas en el que todos los usuarios puedan convivir. Por este motivo y con el foco puesto en proteger al usuario más vulnerable, no solo en la calzada, sino también en las aceras se ha desarrollado esta acción.

Bajo el eslogan 'No pasa', la campaña juega con algunas preguntas de cultura general de las que no pasa nada por no saber la respuesta, para dejar claro después que la bicicleta y el patinete "no pasan" por la acera.

Además, y como complemento a la comunicación, hasta el 7 de noviembre, también se está llevando a cabo una campaña específica de vigilancia mediante la que la Policía Local controla la circulación de los vehículos de movilidad personal y las bicicletas por las aceras con el objetivo de denunciar y reducir este tipo de infracciones graves, que llevan aparejada la sanción de 200 euros.

Desde que el pasado 2 de enero entrara en vigor el real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación, dos textos normativos que se aprobaron en Consejo de Ministros del 10 de noviembre de 2020, los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes, son considerados vehículos a todos los efectos por lo que sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación, del mismo modo que el resto de conductores de coches y motos.

Ponemos en marcha la campaña "No pasa" #HagamosAcera para concienciar en el respeto a la movilidad peatonal, con @fempcomunica



📅Del 25 de oct- 7 de nov. en soportes urbanos de Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Málaga y medios digitales.



▶️https://t.co/mw2jqlXXj5 pic.twitter.com/ig9N3Tkyw8 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 25 de octubre de 2021

Esto implica, por ejemplo, que no pueden circular por las aceras, además de tener prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos y en ellos solo puede ir una persona.

Los conductores están sometidos a las mismas tasas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial al resto de conductores, tienen prohibido conducir con presencia de drogas en el organismo y hacer uso de auriculares, móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.

Esta campaña cuenta con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red de Ciudades que Caminan, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.