Si no se firma ya el convenio de San Lorenzo las peñas recreativas no abrirán sus puerta el próximo mes de agosto. Así de contundentes fueron ayer los representantes de las asociaciones de la capital oscense que aseguran que no pueden «empezar a organizar nada» sin previa firma del documento con el consistorio.

Los peñistas aseguran que después de dos años sin la celebración de las fiestas su situación es muy complicada. «De no haber tenido este año, muchas de nosotras hubiéramos tenido que echar el cierre», argumentaba Álvaro Antoñanzas, portavoz y presidente de la peña Los que faltaban. Desde las peñas recreativas piden poder acceder al menos al 50% de las subvenciones – unos 8.500 euros por peña – antes del día 1 de agosto. Sin acceso a este presupuesto los peñistas denuncian que no «se puede organizar nada» ya que no se pueden realizar los pagos por adelantado a los proveedores. Además, recuerdan que se trata de una cuestión de la que no solo se benefician los socios de las peñas recreativas sino también todos los vecinos de la capital oscense. Si este fuera el escenario final, San Lorenzo 2022 se viviría sin cabalgata del día 9 de agosto, sin charangas en la plaza de toros y a la salida de los festejos, sin barras en la plaza de Navarra o sin la tradicional despedida al Santo. Antoñanzas aseguró que que ahora mismos se sienten «atados de pies y manos» y «en un callejón sin salida». Los presidentes pidieron «saber con lo que van a contar y con lo que no» para ponerse manos a la obra. Recuerdan además que, aunque han tenido diversas reuniones con el ayuntamiento desde el pasado mes de enero, «todavía no han recibido nada» y añaden que en el mes de mayo la institución les aseguró que tendrían el dinero ingresado durante junio. Desde la institución aseguran que todavía se está trabajando en el proyecto y que se está cumpliendo con los plazos administrativos pertinentes. Aun así, los presidentes alegan que han tenido mucho tiempo como para dejar todos los detalles listos. La situación de los peñistas es crítica. «Si este año tampoco hubiese habido San Lorenzo, habría peñas que habrían tenido que entregar sus llaves porque la situación es insostenible», aseguró Antoñanzas, quien, si el día 1 de agosto todavía no ha firmado dicho acuerdo, se plantea hacer lo mismo porque «no tienen capacidad de hacer nada sin dinero». Del mismo modo, afrontan la campaña de socios con incertidumbre ya que tras dos años sin fiestas, llegar a 6.000 socios está fuera de sus expectativas. No es la única polémica de las fiestas, hace varias semanas La Cofradía de San Lorenzo de Huesca denunciaba no haber sido consultada antes de utilizar la imagen del santo en el cartel anunciador ya que hace año se registró legalmente para asegurar «una adecuada y respetuosa utilización de la misma». No obstante, se zanjó con las disculpas del alcalde de la ciudad Luis Felipe.