El presidente del PP de Aragón y candidato conservador a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, presenta este sábado en Panticosa su proyecto estratégico para el Pirineo, en el que planteará una inversión estable en esta zona de la comunidad autónoma para ayudar a su desarrollo turístico y social y hacer frente a los retos que deberá abordar el sector de la nieve y del turismo en general «a largo plazo». Se trata de una propuesta para que, más allá de que lleguen o no fondos europeos en un futuro, el Pirineo cuente con financiación tanto del Estado como de la comunidad autónoma de forma regular.

El líder del PP aragonés esbozó el proyecto en el desayuno-coloquio organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que protagonizó el jueves. Para el PP, recalcó Azcón, la nieve es un sector «estratégico» que hay que proteger en Aragón. Repasó los datos demográficos de las distintas comarcas para reflejar el impacto del motor económico del esquí en el mantenimiento de la población. «Ha habito pueblos que han multiplicado por cuatro su población gracias a la industria de la nieve y otros, que no tienen pistas de esquí, la han dividido por dos», reflexionó.

Por eso, ya avanzó que su partido se mantendrá a favor de la unión de estaciones de esquí y la ampliación de los dominios esquiables, aunque matizó que «una cosa es la unión de estaciones y otra el modelo de turismo basado en la nieve». «Hay que hablar de un modelo de desarrollo del Pirineo, no solo basado en la nieve, sino también de zonas como el Sobrarbe donde no hay estaciones de esquí», manifestó. «El sábado contaré que la inversión en la nieve no tiene que ver con los fondos Next Generation sino con los presupuestos de la comunidad autónoma, del estado y pensando no en los próximos tres años, sino en la próxima década», señaló.

En concreto, el plan del PP consistiría en replicar lo que consigue el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), pero adaptado a las necesidades del Pirineo. Desde 2007 el Fite ha dejado cada año 60 millones de inversión, 30 procedentes de la comunidad autónoma y otros 30 del Estado, aunque antes las cuantías anuales eran más modestas. En total, según las estimaciones oficiales del Ejecutivo aragonés, la provincia de Teruel ha recibido más de 940 millones de euros desde 1993, con una inversión mantenida en el tiempo desde los gobiernos central y autonómicos.

El líder del PP dará a conocer hoy con concreción cuáles son sus planes para el Pirineo desde Panticosa, donde protagonizará un encuentro junto a empresarios y cargos públicos de la zona y un coloquio posterior en el centro cultural La Fajuela.

Apoyo a la unión

Más allá de este plan estratégico para el Pirineo, Azcón ha dejado claro el compromiso del PP con la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal, aunque ya avanzó también en el desayuno-coloquio de EL PERIÓDICO que el actual proyecto presentado por Aramón no iría adelante de no cumplir los requisitos de la declaración de impacto ambiental. Iría «al cajón», dijo gráficamente, antes de conocerse que la DPH pedirá finalmente redistribuir los fondos europeos que se iban a destinar a la unión de estaciones.

La demanda de inversiones estables del Estado en la provincia de Huesca es histórica. El pasado mes de enero la Diputación Provincial de Huesca aprobó solicitar al Estado un fondo de inversiones al estilo de Teruel, dotado con la misma cuantía, 60 millones anuales. La despoblación y extensión del territorio del Alto Aragón, así como las desigualdades internas entre las zonas más industrializadas y las más rurales han llevado a reclamar un plan con financiación estable. En plena campaña electoral, el PP de Jorge Azcón retoma esta propuesta que, aseguró, pondría en marcha Alberto Núñez Feijóo de ser presidente del Gobierno