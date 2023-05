Jaca brilló este viernes con luz propia en su día grande por excelencia con la celebración del Primer Viernes de Mayo que, a diferencia de otros años, fue más local que nunca, ya que no coincidió con el festivo del Día del Trabajador ni con la Fiesta de la Comunidad de Madrid. Esto se tradujo en una menor afluencia de visitantes que en años anteriores, por lo que tuvo un carácter muy local. No obstante, los bares y restaurantes de la capital de la Jacetania se llenaron de jacetanos, también de muchos que viven fuera y volvieron a su ciudad para no perderse el Primer Viernes de Mayo e incluso de zaragozanos que se desplazaron al Pirineo para presenciar el desfile al tratarse de una fiesta con renombre en la comunidad aragonesa. El éxtasis llegó al mediodía a la calle Mayor de Jaca con el canto del himno de la ciudad frente al ayuntamiento y su popular estrofa: «Jaca libre sabe vivir a la sombra del monte Oroel». En palabras de la mayoría de los vecinos de Jaca, el momento más emotivo del año. Tras ello hubo tiempo para las Salvas en recuerdo de todos los fallecidos.

La ciudad vistió sus mejores trajes y se engalanó a lo largo de la semana con banderas del escudo de Jaca colgadas de las calles y balcones. Otra año más los visitantes quedaron sorprendidos con los atuendos medievales de guerreros, labradores y artesanos, unas vestimentas que en las últimas décadas han ganado en vistosidad. Aproximadamente, unos 2.000 vecinos se visten con trajes de la época- Los jacetanos conmemoran, según cuentan los mayores del lugar, la victoria de las tropas del conde Aznar Galíndez sobre el ejército musulmán en el año 758. Por eso la cita comienza en el Llano de la Victoria, cerca del cementerio de Jaca, donde dice la leyenda tuvo lugar la batalla. Allí los vecinos de Jaca almuerzan migas y al mediodía regresan para celebrar el desfile de la victoria. Cuando las tropas jacetanas estaban a punto de firmar su rendición, aparecieron las mujeres de los soldados armadas con utensilios de cocina. Los musulmanes creyeron que habían llegado ejércitos de refuerzo y huyeron de allí atemorizados. Fue una jornada redonda, ya que el tiempo acompañó a la cita con una temperatura cálida. «Las terrazas de los bares y restaurantes se han llenado. La gente prefería comer fuera, en la calle, del calor que que hacía», señaló una vecina de Jaca de nombre Cristina. Para hoy se han organizado una serie de actividades como, por ejemplo, los juegos tradicionales aragoneses infantiles, la salida de gigantes y cabezudos, la entrada cristiana a cargo de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche y, por último, la actuación del grupo Funk University con clásicos de la música americana de todos los tiempos. Una de las características principales de este Primer Viernes de Mayo es que se celebra desde hace muchas décadas en la capital de la Jacetania y la han vivido muchas generaciones de jacetanos y jacetanas. Esta fiesta se celebra bajo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este reconocimiento llegó en febrero de 2020 y no se estrenó hasta el año pasado, ya que los dos años anteriores no pudo celebrarse por el covid.