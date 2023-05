Un desayuno a ciegas, exhibición de perros guía, una mesa de trabajo de la Asociación de Usuarios de Perros Guía, un circuito de los sentidos, exposición de material Tiflotécnico y de esculturas realizadas por una persona ciega y una exhibición deportiva son las actividades que conforman la Semana del Grupo Social ONCE en Aragón, que se celebrará del 15 al 21 de mayo en las ciudades de Huesca y Jaca.

Estas propuestas han sido presentadas por Luis Felipe Sarrate, alcalde de la capital altoaragonesa; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; Raquel Pérez, delegada de la ONCE en Aragón, y Pilar Calvo Gómez, directora de la Agencia Administrativa de la ONCE en Huesca. .

Concienciar es uno de los objetivos de estas actividades. Por eso, esta mañana, además de la presentación, ha tenido lugar un desayuno a ciegas. Los comensales se han colocado antifaces y han experimentado las dificultades que tiene una persona ciega o con baja visión, en una actividad tan cotidiana como es desayunar, algo que se ha conseguido con unas breves indicaciones técnicas.

La Semana del Grupo Social ONCE en Aragón consta de un amplio programa de actividades, dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía de las necesidades y reivindicaciones de las personas ciegas o con baja visión.

El martes, día 16 de mayo, en la plaza Luis López Allue, en pases de 10.00 a 11.00 horas y de 12.00 a 13.00 horas, tendrá lugar una exhibición de perros guía, organizada por la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG). Con ella, se transmitirá la importancia de la labor que realiza esta Fundación, así como algunas de las dificultades detectadas por los usuarios de perros guía en su vida diaria.

El mismo día, en el edificio de Ceos-Cepyme, tendrá lugar una Mesa de Trabajo de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón con responsables de distintos colectivos, a los que transmitirán sus problemas y necesidades en el día a día.

Miércoles 17 y jueves 18 de mayo, en el Palacio de Congresos de Huesca, en horario matinal, se instalará un Circuito de los Sentidos, en el que los visitantes, provistos de un antifaz, se pondrán en la piel de una persona ciega para intentar identificar diferentes sensaciones perceptivas. También, se expondrá material tiflotécnico y educativo que facilita la autonomía de las personas afiliadas a la ONCE, y una exposición de esculturas realizadas en arcilla por un afiliado de ONCE Aragón.

El deporte también tiene cabida en esta Semana del Grupo Social ONCE en Aragón 2023. Así, el viernes, 19 de mayo, se disputará una exhibición deportiva, entre el equipo de Goalball de ONCE Aragón y deportistas de Huesca, con antifaces de simulación.

En Jaca

El domingo, 21 de mayo, en la ciudad de Jaca, afiliados, trabajadores de la ONCE y sus familiares, disfrutarán de una visita guiada por los lugares más emblemáticos y, además, actuará, en el Palacio de Congresos, la Rondalla Cesaraugusta de la ONCE

Como broche final, se realizará una comida de hermandad que reunirá a afiliados, trabajadores del Grupo Social ONCE y sus familias, contando con la presencia del alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón Ipas, y del director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, así como otras autoridades locales y del Grupo Social ONCE.