El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca asegura que la alcaldesa, la popular Lorena Orduna, no tiene un plan de seguridad para las próximas fiestas de San Lorenzo 2023.

El pasado martes se reunió la Comisión Mixta San Lorenzo 2023, donde se trató la propuesta técnica del 'Plan de trabajo sobre prevención y reducción de riesgos y daños durante las fiestas de San Lorenzo 2023', según han indicado desde la formación en una nota de prensa.

Desde la formación verde han criticado que éste solo incluye tres campañas de comunicación, con los lemas 'Yo no facilito alcohol a menores', 'Huesca libre de agresiones sexistas' y 'porunavueltaacasaseguras', así como la instalación del Punto Violeta, la elaboración de un 'Decálogo de Buenas Prácticas' destinado a puntos de venta de bebidas alcohólicas y la vigilancia especial por medio de la Policía Local en la dispensación de alcohol a menores y la prevención del botellón en determinadas zonas de la ciudad, este último en colaboración con la Policía Nacional.

Por ello, Vox muestra una "tremenda preocupación", dado que básicamente, a excepción del consumo de alcohol a menores, "y la mal llamada violencia de género", parece que no existan delitos en las fiestas lauretinas y no deban hacerse campañas de prevención y puesta en marcha de dispositivos de otra índole para prevenir todo tipo de agresiones, y no solo las sexuales, o el consumo de alcohol y drogas por toda la población, incluyendo los controles de trafico dentro de la ciudad.

Asimismo, han señalado que en el pleno municipal del pasado jueves, Orduna "demostró su despreocupación, falta de conocimiento y preparación acerca de la seguridad para las próximas fiestas", puesto que, según han afirmado desde Vox, "solo hizo hincapié en que se emitiría un bando respecto del ruido, sin entrar en más detalles, demostrando su desidia, y la carencia de cualquier plan".

Han añadido que la regidora oscense se escudó en la Junta Local de Seguridad de Huesca, que corre a cargo de la Subdelegación del Gobierno, principalmente, dado que bajo su mando se encuentran la mayoría de agentes implicados, pertenecientes a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Igualmente, al ser preguntada por el concejal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubio, acerca de la permisividad de venta ilegal en la calle las próximas fiestas de San Lorenzo, y las medidas a implementar ante ello, Orduna "delegó sus responsabilidades en la Junta Local de Seguridad de Huesca". En este punto, han afeado que la alcaldesa "ignore los perjuicios que esta actividad puede causar a los establecimientos comerciales legalmente establecidos en la ciudad durante las fiestas".

Así, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca considera que el equipo de gobierno "ha dejado la seguridad en manos de la suerte" y el buen hacer de la Policía Local de Huesca, así como del resto de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.