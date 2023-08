Tradición y modernidad se dieron ayer la mano en la plaza López Allué en el tercer día de San Lorenzo de Huesca porque la Fiesta del comercio rememora el pasado, aquel en el que los hortelanos de fuera llegaban a la capital a vender sus productos; y modernidad pero también el futuro de unos establecimientos que día a día abren sus puertas para ofrecer lo mejor que tienen a oscenses y visitantes. En definitiva, una fiesta en la que los comerciantes agradecen las compras realizadas por sus vecinos y en la que la Asociación de Comercio y Servicios rinde homenaje a uno de los suyos por su importante trayectoria y aportación. En este caso a Rosa Casals.

Y todo en un ambiente muy festivo, que congregó a cientos de personas en la plaza López Allué, antes plaza del Mercado. El acto lo abrieron los danzantes de Huesca con una nueva actuación y contó con la presencia de las mairalesas, que repartieron 4.000 bocadillos y 700 kilos de melón.

Casals, jubilada tras más de 50 años detrás del mostrador, ha dedicado su vida al comercio, en su importante establecimiento de decoración situado en La Correría. Con esta homenaje, aún se siente más de Huesca, si cabe, reconoció. «Si ya me pilló por sorpresa que me quisieran dar este homenaje, todo lo que he vivido desde que me lo comunicaran ha sido enorme y me ha hecho sentir más de Huesca si cabe; por todo ello, gracias».

Visiblemente emocionada, apeló en su intervención a apoyar al comercio de la ciudad y tuvo palabras de agradecimiento para la Asociación de comerciantes y para el comercio de La Correría, «con el que tanto hemos trabajado, pero sobre todo, por favor, comprad en el comercio de Huesca».

«Gracias y gracias», repitió en varias ocasiones la protagonista, embargada por la emoción que en ocasiones le impedía seguir con su discurso. La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, Susana Lacostena, le echó un cable rescatándole del silencio en un día que es el de «los Oscar del comercio de Huesca».

Lacostena recogió las palabras de Casals y pidió apoyo al comercio de Huesca, porque los comercios necesitan a los vecinos y estos también necesitan el «buen hacer» de los comerciantes, tal y como Rosa Casals ha hecho durante medio siglo, señaló Ana Isabel Claver, miembro también de la asociación.

En el acto también tomó la palabra la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca, Ricardo Oliván, que mostró su simpatía por Rosa Casals y por su trabajo.

Por su parte, Orduna señaló que la fiesta del comercio «es algo que nos llena el corazón, se llena de homenaje y de alegría, hay mucha tradición, hay folclore, es un evento popular muy querido por parte de los oscenses».