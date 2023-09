La polémica por un vídeo en el que se ve a un toro bravo embistiendo a tres cabestros en la plaza de toros de Barbastro continúa. La Fundación Franz Weber (FFW) ha instado este sábado al Gobierno de Aragón a adoptar todas las medidas legislativas necesarias para prohibir la presencia y participación de menores de edad en eventos taurinos, tras las escenas que han trascendido del desencajonamiento de toros de Barbastro. Los naturalistas exigen al Ejecutivo autonómico, tras las escenas del desencajonamiento de reses, la derogación del reglamento taurino que posibilita la participación directa de menores de 14 años en algunos actos, como toros ensogados o sueltas de vaquillas, recordando que se les expone a una lesión grave o incluso la muerte.

Así, desde la fundación recuerdan que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia. Para la entidad, la situación vivida en Barbastro muestra el desprecio tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Barbastro por la integridad de los animales y por los derechos de la infancia y la adolescencia, «vulnerados de forma flagrante» con este espectáculo.

Muchos fueron también los políticos que mostraron su rechazo a este tipo de eventos, entre ellos, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz. El PP de la localidad altoaragonesa ha lamentado la «displicencia y el menosprecio» con el que se manifestó en relación a Barbastro, sus vecinos y sus fiestas, «incurriendo en inexactitudes». Critican que la vicepresidenta tercie «sin informarse» en la «indisimulada campaña de escarnio y linchamiento que grupos animalistas minoritarios han activado» por una circunstancia, que se da «en ocasiones» en la desencajonada que «se celebra habitualmente en otras plazas de toda España» y que en Barbastro ya se organizó en 2019.

Aseguran que que toda una vicepresidenta en funciones encuentre tiempo en su, suponemos, apretada agenda para terciar en algo así y que califique de espectáculo infantil algo que no lo era, ya que el Correchicos, como explica el programa de las Fiestas en honor de la Natividad de Nuestra Señora, se celebraba después sin animales y con carretones, es "ciertamente preocupante. No es de recibo que la señora Díaz diga que Barbastro no representa a la España de 2023 y que mienta y engañe sobre la naturaleza de un espectáculo" en el que, como ha explicado el ganadero responsable, los cabestros embestidos recibieron atención veterinaria y no murió ningún animal, dicen desde el partido popular. Por eso consideran inaceptable que " intente dañar la imagen de Barbastro y sus Fiestas insultando con ello a los 17.000 vecinos de la ciudad. Es necesario que se disculpe, pero damos ya por hecho que no lo hará”, explica Celia Rajoy, presidenta de la Junta Local del PP en Barbastro.

Te puede interesar: Aragón Indignación en las redes por las brutales embestidas de un toro bravo en la plaza de Barbastro

Ione Belarra

Junto a Yolanda Díaz, también se manifestó en relación a la desencajonada de Barbastro la ministra en funciones Ione Belarra, también en redes sociales. Sobre sus manifestaciones, Celia Rajoy también ha querido opinar: “Belarra, sin darse cuenta, nos ha demostrado qué quieren ella, Díaz y sus socios al decir, directamente, hay que prohibir las corridas y espectáculos como éste. Seamos por tanto claros: el partido que quiera que en Barbastro no vuelvan a celebrarse espectáculos taurinos, que lo diga, pero no en las redes, que lo aguantan todo: que presenten una moción ante el Pleno Municipal y que sean los representantes electos de todos los barbastrenses quienes lo debatan. De momento, lo único cierto es que la Plaza de Toros estaba llena, pero insisto: Barbastro necesita una disculpa de Yolanda Díaz, porque nos insulta a todos y, además, lo hace sin rigor y con mentiras”.