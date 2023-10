La Guardia Civil rescató el pasado sábado a una mujer que se había quedado colgada de la pared del barranco de Lanzas en la zona de Vadiello (Huesca) mientras hacía rápel. Los especialistas de montaña tuvieron que realizar un rescate muy técnico al tratarse de uno de los barrancos más complicados de todo el Pirineo aragonés.

La Benemérita recibió el aviso sobre las 17.00 horas a través del 112-SOS Aragón indicando que hasta cuatro escaladores (dos hombres y dos mujeres) habían tenido problemas mientras rapelaban quedando una mujer colgando en mitad del descenso.

Un helicóptero de la Guardia Civil junto a especialistas del GREIM de Huesca y un médico del 061 localizan en la zona a dos barranquistas colgados de la cuerda. Uno se encontraba bien porque tenía los pies en una repisa mientras otras se encontraba suspendida en el aire en mitad de un canal mientras el agua fría de la lluvia intensa le caía sobre el cuerpo.

Los especialistas intentaron en un primer lugar realizar un ciclo de grúa convencional, aunque no fueron capaces de llegar hasta la mujer colgada tirando de los 50 metros del cable que disponía la grúa del helicóptero. La Guardia Civil realiza un segundo intento en el que usa el total de los metros del cable de la grúa y rapela desde ese punto con una cuerda de 20 metros hasta llegar a la barranquista.

Según ha explicado el cuerpo de especialistas, el hecho de estar a unos 70 metros del helicóptero resultó una maniobra especialmente difícil para el agente suspendido, que consiguó llegar hasta la víctima sin llegar a cortar las cuerdas que la sujetaban. Por lo tanto, logró desprenderla de su atadura, asegurarla rápidamente para proceder a su evacuación siendo llevados los dos, tanto el barranquista apoyado en una repisa como la mujer colgada, hasta una zona de depósito donde se encontraba otro agente.

Una severa hipotermia provocó que la mujer, completamente mojada, no pudiese andar ni hablar. La Guardia Civil decidió rescatarla con un ciclo de grúa combinado con un ciclo de cuerda para que su vida no corriese peligro al no poder moverse por sus propios medios.

Evacuación técnica y complicada

Más tarde, los dos agentes fueron llevados a lo alto del barranco para evacuar a las otras tres personas. El helicóptero trasladó a la mujer hasta el Hospital San Jorge de Huesca con una hipotermia de segundo grado. Los dos especialistas en montaña prosiguieron el rescate sin poder contar con la ayuda de la aeronave teniendo que hacer el barranco de noche, más o menos unos 200 metros de descenso, para llegar al lugar donde se encontraban los otros tres barranquistas.

Una vez tomado contacto con los otros tres barranquistas, la otra mujer que formaba parte del grupo, no se encontraba bien, ya que tenía mucho frío en las manos y apenas sentía las piernas, por lo que los especialistas extremando la seguridad procedieron a su descenso y los otros dos barranquistas se encontraban bien y descendieron por sus propios medios.

Ante la dificultad del rescate, otros dos especialistas del GREIM de Huesca se dirigieron hasta el lugar de los hechos realizando una labor fundamental de apoyo en la parte final del descenso. Los tres barranquistas son llevados en vehículo oficial hasta su coche. Los rescatados son dos mujeres de 50 y 51 años y dos hombres de 51 años y 53 años, todos ellos vecinos de Valencia.