La comunidad educativa de la escuela de Caneto, en la comarca de Sobrarbe, ha criticado que la única opción del nuevo Departamento de Educación para solucionar la regularización pendiente del aula a la que acuden 21 niños sea su cierre por lo que piden diálogo directo con la Consejería para que pueda seguir abierta.

Las familias de Caneto han respondido así en un comunicado al cierre anunciado este viernes por el Gobierno de Aragón del aula no legalizada que lleva 5 años en funcionamiento sin autorización y al traslado de sus 21 alumnos al CEIP La Fueva de Tierrantona en el que están oficialmente matriculados.

Desde el Departamento de Educación explicaron que en el Registro de Centros Docentes no Universitarios de Aragón no consta la existencia de un centro educativo en la localidad de Caneto y que los reiterados informes de los técnicos del Gobierno de Aragón han sido todos desfavorables para la creación del mismo al no cumplir los requisitos mínimos exigidos por el Real decreto 132/2010 para su habilitación como espacio docente.

Una decisión de cierre que ha llevado a la comunidad educativa de Caneto a recordar que el pueblo cuenta con un 47 % de población infantil y es el segundo más habitado del Valle de La Fueva, en una de las comarcas, Sobrarbe, más despobladas del Pirineo, y que en 2019 se dio respuesta a sus necesidades educativas con la apertura de este aula adscrita al sistema público de educación, con alumnado de Infantil y Primaria.

Destacan que a lo largo de estos años la escuela ha cumplido su función educativa y aumentado su alumnado gracias a la apuesta de sus habitantes y administraciones afines y lamentan que el pasado 2 de noviembre se les comunicara el inminente cierre "por considerar la mejor manera de regularizar la situación".

Vulneración de derechos

Desde O'Chinebro, la escuela rural de Caneto, critican además la solución de trasladar el aula al centro educativo de Tierrantona, situado "a 40 minutos" y al que se llega por "estrechas carreteras llenas de curvas", a lo que se suma "hielo y nieve en invierno".

Consideran que el cierre de la escuela supondría una vulneración de los derechos de la infancia, una ruptura radical de sus rutinas y de sus bases de seguridad, y recuerdan que, como recoge la Declaración Universal de los Derechos del Niño, "el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación".

La escuela O’Chinebro de Caneto es una escuela viva con raíces y futuro porque tras 5 años de apoyo administrativo cuenta con un proyecto instaurado y asentado, con un cuerpo y una estructura firmes, una comunidad educativa viva e implicada, que además participa con éxito en programas educativos de forma autónoma e independiente dentro de la estructura pública administrativa, recalcan.

Y ahondan en que es proyecto educativo "coherente", tanto con los principios que promulga la nueva ley como la transición educativa ecológica, los ODS y la agenda 2030, "siendo una escuela sostenible en sus recursos energéticos y de impacto ambiental, y que cuenta además con una amplia trayectoria en cuanto a las líneas educativas que se han ido incluyendo en la LOMLOE y el propio currículo aragonés".

La escuela de Caneto es un ejemplo de que para evitar la España vaciada ésta tiene que estar repoblada, concluye la comunidad educativa, que reclama "un Pirineo lleno de presente y de futuro" y una interlocución directa con la Consejería de Educación para poder encontrar una solución.